Sant Jordi és un dia especial a casa nostra; no crec que sigui l’únic en afirmar que és la diada per excel·lència, la festa més maca i lluminosa. Les places, rambles o carrers principals de totes les ciutats i molts pobles es guarneixen de paradetes que conviden al passeig i la convivència. Però, malgrat tot, no és una data marcada amb vermell en el calendari.

Aquest 2022 s’escau en dissabte, però la majoria dels anys ens obliga a reorganitzar agendes i horaris per poder-nos escapar a fer un vol per triar els llibres i les roses que oferirem a les nostres persones importants. Un dia emocionant per als autors que exposen la seva creació davant del públic, sovint els seus veïns, cofois de contribuir que el món sigui una mica més culte. Els romàntics cercaran la rosa per l’estimada i els lletraferits, els que algun dia ens agradaria estar asseguts, bolígraf en mà, presentant la nostra publicació, remenarem per triar aquell llibre especial, sovint d’autors locals, tot i tenir-ne de pendents per llegir. Una festa que uneix tots els al·licients de les grans dates i més aquest any, que suposa la recuperació després de les restriccions pandèmiques. Diu la llegenda que el cavaller Sant Jordi, a la Conca de Barberà, va salvar la bella princesa, filla del rei català de Montblanc, matant el Drac que els tenia aterrits i que al lloc hi va néixer un roser de roses roges com la sang. La història d’amor més nostrada, alimentada i exagerada, com totes les llegendes, per l’imaginari popular a través dels segles fins a convertir-la en la festa major de l’amor i la cultura. Sant Jordi hauria de ser festa gran, convido a obrir un procés d’instauració del 23 d’abril en el dia d’aquest país, obrir-nos de mires i celebrar, que per això són les festes, una història que ressalta valors fonamentals per la pau i la convivència, a l’hora que és reivindicativa. Quan tot just farà quatre dies, exactament, que haurem abandonat les mascaretes gairebé a tot arreu, podríem novel·lar amb la situació i afirmar que Sant Jordi també ha matat el virus, per fer-nos més lliures i tornar a gaudir dels somriures de la gent. Què més ha de passar? Sant Jordi, Festa Nacional de Catalunya.