Un any més, ja tenim aquí la Setmana Santa, un període de vacances per a molts, amb les escoles tancades i un pont llarg que comença el Dijous Sant i acaba el dimarts següent. Qui s’ho pot permetre, s’agafa uns dies pel gaudi personal, unes mini vacances, que venen molt bé per recarregar piles i tornar a la quotidianitat.

Són dies plens també de tradicions ancestrals. Enguany, i gràcies al fet que la Covid-19 ja està en hores baixes, podrem recuperar la majoria d’actes propis d’aquests dies, alguns suspesos o limitats per precaució els dos darrers anys. Les interpretacions de la Passió a diferents poblacions per tot Catalunya: Esparreguera, Olesa de Montserrat... i també a l’Empordà: Sant Climent Sescebes i Vila-sacra (els nostres benvolguts veïns)... La Dansa de la Mort a Verges, el Dijous Sant, una joia d’interpretació amb tradició ancestral que s’ha de veure com a mínim un cop a la vida. A Verges, et trasllades a una altra època, envoltat de carrers empedrats, cases de pedra i ambient medieval, la processó recorre els carrers de la vila, entre aquests el famós carrer dels Cargols, amb la seva impressionant Dansa de la Mort, uns esquelets que ballen en una perfecta i macabra harmonia. La processó de Girona el Divendres Sant amb els manaies recorrent el barri vell i els passos sortint de la catedral, un escenari encara més famós gràcies al rodatge en les seves escales d’una de les temporades de la magnifica sèrie d’HBO Joc de Trons. Contempla els manaies de Girona baixant en formació les escales de la Catedral, et transporta al temps dels romans. I el dissabte és un bon dia per visitar Figueres, el seus museus, el seu centre i menjar en qualsevol dels seus fantàstics restaurants, exponents de la gastronomia empordanesa, aprofitant també per fer un vol pel seu centre de vianants ple de visitants estrangers i d’arreu de Catalunya. Us recomano, doncs, que el Dijous Sant aneu a Verges i el Divendres Sant a Girona, i gaudiu amb aquestes dues interpretacions (tot un clàssic de la Setmana Santa a casa nostra). I dissabte feu cap a Figueres, i passeu la resta del cap de setmana a l’Alt Empordà. Els que no fem vacances aquests dies, i estem al peu del canó, us rebrem amb els braços oberts i el millor dels somriures, perquè a Figueres i l’Empordà som gent acollidora, on estem acostumats a rebre gent d’arreu.