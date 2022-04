Els barris de Figueres són la base des d’on reconstruir el futur de la ciutat. Recuperar els barris oblidats i reequilibrar la ciutat és una condició inexcusable per a augmentar la qualitat de vida de tots els ciutadans. Figueres no pot entendre’s sense comprendre la complexitat que es produeix en tots els seus barris. El valor de la nostra ciutat resideix en les persones, en el dia a dia que vivim als carrers i places. Som els ciutadans els que donem vida als espais, els que teixim xarxes socials, interacció i creem riquesa en tots els racons de la ciutat. Si augmenta la qualitat de vida dels ciutadans en els barris, també ho farà la de tota la ciutat.

El problema és un govern tancat en els despatxos. Quatre parets que els aïllen i allunyen dels problemes reals dels ciutadans. Una persona que vulgui liderar i tenir responsabilitats de govern ha d’empatitzar i ser proper amb els problemes de tots els seus veïns. Ha de trepitjar el carrer, els barris. Ha de saber de primera mà els problemes, reptes, anhels, somnis i desitjos que tenim els ciutadans i els nostres barris. Ha de ser conscient de les dificultats que tenim per a arribar a final de mes.

Del molt que costa poder pagar la hipoteca o el lloguer. Dels esforços que cal fer per a aixecar la persiana del teu negoci cada dia. De les dificultats per a trobar treball o mantenir el que ara tens. De l’estrès que genera la incertesa sobre el present i el futur. Ha de saber el car que s’ha posat la vida per a l’àmplia majoria: llum, combustible, cistella de la compra, habitatge...

El que hem de saber és que són les persones les que canvien els llocs. El que no podem oblidar, parafrasejant al geògraf-urbanista Peter Hall, és que si la vida de les persones és bona, la ciutat és bona. Recuperar la qualitat de vida dels ciutadans en els barris i poder viure amb la major llibertat és el motor del canvi a Figueres.