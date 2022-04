La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el ple municipal d'abril. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): "L'accés i el dret a l'habitatge"

D’ençà que vaig arribar al govern he tingut sempre clar que he vingut a treballar per les persones. Hem posat sempre les necessitats de tots els figuerencs i figuerenques al centre de les decisions i l’accés a l’habitatge és una preocupació àmpliament compartida. Una realitat a la qual s’ha donat l’esquena durant molts anys. Per això hem iniciat un seguit de mesures per combatre les mancances d’aquest dret.

En la sessió ordinària del Ple d’Abril hem fet un pas endavant en aquest àmbit. Hem aprovat dos convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per obrir l’Oficina Local d’Habitatge i per impulsar el parc públic d’habitatge. Paral·lelament, hem comprat 12 pisos que destinarem al lloguer per a joves i hem obert una línia d’ajuts pel lloguer destinat a persones majors de 65 anys. Per poder donar un servei de qualitat i coordinar els ajuts hem habilitat una oficina de rehabilitació municipal. Així mateix, hem fet especial incís en desenvolupar polítiques que vetllin per la inserció al món laboral com pels col·lectius amb més dificultats, com les dones de més de 45 anys. L’objectiu és transformar Figueres i transformar la ciutat implica garantir l’accés a un habitatge i un lloc de treball digne per a tothom.

Pere Casellas (PSC): "Posant la ciutat al dia"

La setmana passada va començar el pla d’asfaltatge que complementa el que vam fer el 2021 i que suposa l’asfaltatge de 15 carrers de la ciutat. Els treballs afectaran carrers de la majoria de barris de la ciutat i que han estat àmpliament demandats pels veïns de la ciutat. Carrers com el Fages de Climent, la carretera de les Forques, carrer Sant Pau, Ramon Mandri, Doctor Ferran, Colom, Nord, Pou Artesià i Pompeu Fabra/Méndez Núñez, a més de trams del Passeig del Cementiri i l’avinguda de Roses. Els treballs duraran un mes i suposen una inversió de gairebé 258.000 euros.

Des de l’entrada d’aquest govern, aquest serà el segon pla d’asfaltatge que es realitza i a la tardor, començarà el tercer. La idea és que en quatre anys, es realitzin quatre plans d’asfaltatge que suposin la renovació del 70% de l’asfalt dels carrers de Figueres.

Posar ordre és això, millorar els carrers després d’anys sense invertir-hi ni un euro. I renovar-los, com hem fet al carrer Vilafant i estem fent al carrer Col·legi. També és augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana en 22 agents en quatre anys, per fer una ciutat més segura. I és que els problemes d’avui, venen de la deixadesa del passat. I no en tinc cap dubte, que la brillantor de la Figueres del futur, vindrà dels esforços i la inversió del present.

Jordi Masquef (JxF): "Sobre la pujada de l'IBI"

L’1 d’abril passat, els figuerencs i figuerenques vam tornar a patir les conseqüències d’una de les decisions més desencertades del govern quadripartit: la pujada de l’IBI. Decisió sobre la qual vam reiterar el nostre complet desacord. Des de Junts per Figueres ja vam advertir a finals d’any del despropòsit que suposava un nou augment de l’IBI, sobretot tenint en compte que la majoria de municipis de la demarcació han congelat impostos i taxes durant la pandèmia. Un IBI que ja s’ha vist augmentat per decisió de l’alcaldessa Agnès Lladó en un 8,6% en els darrers dos anys (per alguns contribuents, fins a un 18,6%). Com a grup municipal vam presentar al·legacions a les ordenances fiscals exigint la congelació d’impostos i taxes per afavorir la recuperació de l’economia domèstica i empresarial, i perquè considerem que el deure de qualsevol govern és ajudar els ciutadans a fer front a les dificultats del dia a dia, sobretot quan ens trobem de ple en una crisi d’escalada de preus. Mesures excepcionals com l’ajornament dels rebuts o la congelació de taxes haurien donat oxigen als figuerencs i haurien evitat la pressió que han patit les butxaques dels contribuents durant aquest primer trimestre de l’any amb una inflació disparada de prop del 10%.

Héctor Amelló (Cs): "Ciutadans exclosos"

El govern de Figueres viu d’esquena als barris, especialment d’aquells on no obté vots. És un fet, com menys vot aconsegueix en un barri menys inverteix. Si no el votes, et castiguen. Sempre ho he dit, ERC governa exclusivament per als seus amb la complicitat del PSC, són un govern d’amiguets. A la resta de ciutadans que pensem diferent ens obliden, ens exclouen i intenten silenciar-nos. Això si, també paguem els nostres impostos i cada vegada més alts. Des de Ciutadans treballem per a donar veu a tots els barris i a tots els ciutadans, pensin com pensin. Figueres no es reactivarà si es continua oblidant els barris i permetent que es degradin. Només si aconseguim reactivar els barris, recuperar el comerç de proximitat, millorar la seguretat, la neteja, zones verdes de qualitat i espais urbans dignes aconseguirem sortir de la crisi en la qual està sumida la ciutat. És el moment dels ciutadans, de donar-los veu, d’escoltar-los, de construir una ciutat a la mesura de les seves necessitats. Tenir una ciutat més equilibrada, on es paguin menys impostos, on hi hagi més oportunitats laborals, on els joves tinguin un futur, on cadascun de nosaltres pugui construir el seu propi projecte vital, on l’esforç i el treball dur es vegin recompensats. El nostre objectiu a Ciutadans és que cadascun de nosaltres pugui tenir la llibertat més gran possible i la millor qualitat de vida.