Ja ho va escriure Joan Amades: «El refrany ve a ser un llibre de saviesa obert a tothom, que abraça gairebé tots els temes de la vida diària». En tenim per parar un tren, doncs. Referents al temps, per exemple: «Quan al cel hi ha cabretes, a la terra hi ha bassetes». «Cel rogent, pluja o vent». «A sol ponent, plega la gent». «El sol és la flassada dels pobres». «Trons rai, pedra no caigui». «A molt vent, poca vela». «Bon vent i barca nova». «El ponent la mou i el llevant la plou». «Amb vent de xaloc, mar molta i peix poc». «El garbí, a les set a dormir». «Qui sembra vents, recull tempestes». «Tramuntana, cosa sana». «La lluna és el sol dels lladres». «Lluna nova, peix al cove». «Aigua que cau, doncs pluja segura». «Aigua, Senyor, que de vi ja en venen». «Mai no plou a gust de tothom». «Al mal temps, bona cara». «El foc té aturador, que l'aigua no»....

A l’empar del calendari, aquests: «Al gener, tanca la porta i encén el braser». «Bona nit i bona hora i bona mort quan sigui l'hora». «Dia que passa, any empeny». «Quan el dia creix, el fred neix». «De dimarts n’hi ha algun de bo, de divendres no». «Aquest és al mig, com el dijous». «Per Sant Vicenç el sol toca pels torrents». «Al febrer, abriga't bé». «Si la Candelera plora, el fred és fora; si la Candelera riu, el fred és viu». «Març, marçot, mata a la vella a la vora del foc, i a la jove si pot». «Per Sant Josep, la múrgula treu el bec». «A l'abril, no et treguis ni un fil». «A l'agost, a les set ja és fosc». «Ara ve Nadal, matarem el gall i a la tia Pepa li'n darem un tall». «Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa seva». «Per Carnaval, tot s'hi val»...

Amb referència a les dones, n'hi ha per triar i remenar: «Als quinze anys, cap dona és lletja». «A cap noia li està bé ensenyar tot el que té». «De flors de romaní i noies per casar, tot l'any n'hi ha». «Alzina i dona, de cent una de bona». «En una casa, amb una dona n'hi ha poc, amb dues massa». «Dona bonica i vi bo no duren gaire». «Les dones primes i netes, que de grasses i brutes ja en venen». «No et fiïs de verge amb trena, mal juri que vas d'estrena». «Fill que s'assembla al pare, honora la mare». «Dona nana i petarrella, als cent anys serà donzella». «Hi ha noies que són de mira'm i no em toquis». «Una dona lletja només té un defecte. Donzella, o això diu ella»...

Quant a l'amor i el matrimoni: «Val més restar fadrina que malmaridada». «A dona bonica, marit gelós». «Casament i meló, surt com surt». «Casat que lluny se'n va, pot dur banyes en tornar». «El cornut és el darrer que ho sap». «L'amor primer no s'oblida, deixa caliu per tota la vida». «La primera pastora; la segona, senyora». «Com més cosins, més endins». «Fins a vint anys, qui voldré; de vint enllà, qui em voldrà?». «Casa sense dona, barca sense timó». «Qui es casa té qui li escalfa el llit». «Si vols ésser ben casat, casa't al veïnat»...

Sobre la vida i la mort: «Per la vida es perd la vida». «Al qui es mor, tot li sobra». «Bona mort, Senyor, però per als altres». «De la mort, ningú se n'escapa». «Tot el que no mata, engreixa». «Mort jo, mort tothom». «Qui mor en mar, la mar el vol». «Qui té salut ho té tot». «Els mals forts no es curen amb xarops». «No hi ha mal que cent anys duri». «Qui té febre no té fred». «Qui canta, els seus mals espanta». «Bo és poc vi, molt és verí». «Al fons del sac hi ha les engrunes»...

I respecte als aliments: «Ximar molt i anar dret és raret». «On no hi ha sang, botifarres no s'hi fan». «El millor plat és la gana». «Les coses clares i la xocolata espessa». «Qui té la paella pel mànec, fa anar l'oli on vol». «Ni pa bullit ni dona d'altre marit». «Afarta'm i digue'm lladre». «Bledes per dinar i bledes per sopar, massa bledes hi ha».