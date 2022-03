Llegeixo que en el darrer Fòrum Gastronòmic de Girona la pastisseria Juhé de l’Escala ha guanyat el títol de fer el Millor Xuixo de crema del Món 2022, i això ha fet que tots els llaminers facin via cap a l’Escala per poder degustar el xuixo en qüestió. Espero degustar-lo ben aviat, i així fer una escapada a aquesta població costanera que tant m’agrada.

Jo, com a gironí de naixement i figuerenc de fa molts anys, us puc ben assegurar que tant a Girona com a Figueres tenim pastisseries que fan uns xuixos excel·lents, i, per tant, podrien guanyar aquest concurs –si es presentessin–, però, com que ja tenen prou feina, ni s’ho plantegen. A Figueres, a més, tenim el plaer de poder comprar les millors flaones del Món mundial, una elaboració típica figuerenca farcida de crema que comparteix amb els xuixos un lloc prominent a les nostres pastisseries.

A la nostra ciutat, comptem amb molt bons professionals, que elaboren moltes coses bones tot seguint el calendari anual, sens dubte, som una capital amb molt de dolç! Així ara, per Setmana Santa, els brunyols de l’Empordà es converteixen en els reis de la taula, a moltes cases s’elaboren seguint receptes que han passat de generació en generació, i que ofereixen resultats molt diferents, depenent de cada cuinera. I a les nostres fleques i pastisseries, en trobareu per a tots els gustos.

Hauríem d’instaurar el concurs del millor brunyol del Món, i tindríem tema i debat per dies. I quin lloc millor que la nostra Figueres per fer aquest concurs coincidint amb la Fira del Brunyol que cada any organitzen els Amics de Sant Josep (enguany la 29a edició tindrà lloc el proper dissabte 2 d’abril). Aquí deixo la idea tot esperant que algú la reculli, i posi en pràctica en un futur proper.

L’Empordà és un petit paradís gastronòmic, en què les postres són imprescindibles, i en què cada empordanès porta un crític gastronòmic a dintre seu, que li permet emetre judicis d’opinió i debatre amb els amics i companys sobre el millor xuixo del Món, o els millors brunyols, i en què contínuament parlem de bon menjar sovint al voltant d’una taula ben parada i plena de productes de km 0 d’excel·lència contrastada.

Figueres, ciutat de gurmets, llaminers, pastissers, flequers, i paradís dels xuixos, flaones i brunyols!