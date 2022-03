Recentment, ens ha deixat Joan Balada i Ventura, qui fou durant anys regidor de Cultura de l’Ajuntament de Figueres. Sempre recordarem a en Joan, una persona compromesa amb la ciutat, amb ganes de canviar les coses, i amb ganes que una de les seves grans passions, la música en viu, tingués presència en una ciutat, on fa vint anys, era pràcticament inexistent.

En aquells moments jo era un xaval de 19-20 anys, amb una gran passió en comú, la música en viu, i això, tot i la diferència d’edat, ens unia. En aquells temps a mi m’havien enredat per ser el president de l’associació Empordà–Rock «No et donarà feina ni maldecaps», em van dir, he, he. Que il·lús! Això sí, va ser la meva gran escola. Així ens vam conèixer amb en Joan, vam realitzar la Mostra, el Circuit, es va arribar a crear una sala polivalent on també poder oferir concerts, l’Ictineu… es va recuperar la programació de grans concerts de música en directe al Teatre... la seva empremta i empenta es va deixar notar de seguida.

En Joan va ser el primer regidor que es va prendre seriosament la programació musical de l’Embarraca’t, fet molt important pels joves en aquell moment. El pressupost per a grups de música, que en aquells temps era irrisori, va créixer de manera molt considerable, fet que va provocar que es poguessin programar a grans artistes musicals a la plaça Europa, augmentant considerablement la quantitat de públic i l’interès que suscitava una activitat que fins aquell moment només tenia interès per la gent jove. Recordo la primera actuació de Kiko Veneno, Juan Perro, M Clan... Figueres vibrava per fi amb música en directe, i de manera transversal i intergeneracional. I això ajudava i molt a les entitats que fèiem barraques, a fer millors caixes de bar per finançar les activitats anuals, que era el motiu de fer una barraca en aquell moment. I a poder competir amb la resta de barraques de la demarcació.

I amb ell, m’arribaria un dels moments que em van capgirar la vida per sempre, quan li vaig dir: «Joan, he pensat a fer un festival al centre històric de la ciutat, inspirant-nos amb altres grans cites com la del Mercat de Música Viva de Vic, o el Bam de Barcelona. Com ho veus?». Sense ell, i la seva aposta per la música en directe a la nostra ciutat, de ben segur hauria estat una idea deixada en un calaix, però la cosa va agradar, i gràcies a la seva empenta, els meus estalvis, els escenaris municipals i una ajuda que va poder treure d’alguna altra partida, va néixer el que seria la primera Acústica de Figueres. La primera pedra d’una de les activitats culturals més importants de la ciutat i del país. Sens dubte, va ser gràcies a tu Joan.

Tots els meus respectes per una de les figures que més ha fet per la música en directe i, per tant, per la cultura de la nostra ciutat.

Descansa en pau.