Sota el paraigua d’una banca ètica i verda, Triodos va vendre uns instruments financers anomenats CDA, molt semblants a les participacions preferents que tants problemes van causar als jubilats i petits inversors de casa nostra.

Avui els titulars de CDA de Triodos només poden recuperar 59 euros per cada CDA en la qual van invertir, aquest valor representa el darrer preu comercial de les CDA menys un 30%, aquest preu va ser unilateralment fixat per Triodos Bank.

En realitat Triodos va comercialitzar un producte de màxim risc, 6 sobre 6 segons normativa MIFID, funcionava en un mercat intern que s’anava nodrint de nous inversors aplicant un esquema clàssic piramidal, en el moment que va venir la pandèmia no s’hi van adherir més participants i finalment Triodos no ha pogut fer front a les obligacions amb els seus clients tenidors de CDA. En aquest moment Triodos ha suspès el mercat intern i ha fixat el preu esmentat per a socialitzar les pèrdues.

Ens trobem davant una situació de clar engany bancari que s’ha de reclamar als tribunals com en el seu moment es va fer amb les participacions preferents.

Deu anys de plets contra les pràctiques fraudulentes de la banca ens avalen després d’haver recuperat centenars de milers d’euros per als nostres clients.

Pel cas que sigueu titulars de CDA de Triodos us convidem a fer una primera consulta al nostre despatx i reclamar per a recuperar el vostre capital.

