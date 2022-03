La guerra ha tornat a Europa, i Ucraïna s’ha convertit en un camp de batalla, a causa de la invasió russa propiciada pel president Putin. No acabem de sortir de la Covid-19 que entrem en un conflicte destructiu i letal, que fins i tot pot desembocar en una tercera guerra mundial. Les tropes russes estan arrasant ciutats ucraïneses amb imatges que ens evoquen temps passats, i els ucraïnesos es defensen amb dents i ungles, contra un enemic infinitament superior. Les imatges de destrucció omplen les nostres retines, i encongeixen els nostres cors. I la fugida massiva de milers de persones constitueixen un èxode humà que ens fa retrocedir molts anys enrere.

A Figueres tenim al voltant de 272 conciutadans ucraïnesos, una comunitat prou important afectada de ple per aquest conflicte. Molts d’ells ben segur que estan patint de valent la situació en el seu país, amb amics i familiars afectats, i que acolliran exiliats que estan arribant aquests dies a casa nostra. La ciutat de Figueres s’ha posat a treballar per acollir de la millor forma possible les persones que a causa d’aquesta guerra arribin aquí, i també s’han establert els punts adequats per tots aquells que vulguin ajudar en la situació actual a Ucraïna. Vull expressar el meu desig que el conflicte bèl·lic finalitzi com més aviat millor, amb el mínim nombre de baixes, i amb una pau duradora.

D’altra banda, iniciem un període de crisi econòmica (que ja prové d’abans de la guerra), on la inflació és la gran protagonista. La pujada de preus de la llum, el gas, la benzina, i tot el que ve darrere, és vertical i sobtada. L’estagflació, combinació d’inflació alta i estancament econòmic, amenaça la nostra economia. I els efectes de la guerra només fan que empitjorar la situació i accelerar la crisi.

Fugir del foc per caure a les brases, és una dita catalana, que podem aplicar a aquest 2022. Sortim de la pandèmia per caure en la crisi i la guerra. Venen temps difícils i complicats, i caldrà de nou ajustar-se el cinturó.

Que tinguem sort! Com diu la cançó, que bona falta ens farà.