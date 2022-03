Hola, tieta Lluïsa. Ha arribat aquell dia que tots pensàvem que no havia d’arribar mai. Però en realitat no has marxat, tu continuaràs al nostre costat amb la teva incombustible energia, marcant-nos el pas per continuar endavant amb il·lusió per aconseguir totes les fites per les quals tant estem lluitant.

Per això, tieta, no et diem adeu, només, tal com ens vam acomiadar el dijous passat, ens fem un petó i ens diem fins demà. Les teves nebodes i nebots. Lluïsa Padrosa Ros ha mort l'11 de març del 2022 als 93 anys. Era vídua del músic figuerenc Agapit Torrent. Tenia dos fills i tres nets.