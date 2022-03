Diuen que la informació és una selva. Però com que a casa nostra no hi ha aquest tipus de formació forestal, podríem dir que és com un bosc sense gestionar, abandonat i ple de malesa. Aquests dies d’informació de la guerra, entre les notícies del perdó dels diners robats per l’exrei d’Espanya Joan Carles i la dimissió del popular Pablo Casado, ens va passar per alt una comunicació força inquietant: l’ONU explicava que el canvi climàtic és pitjor del que es preveia i que les decisions que prenem en la pròxima dècada són determinats pel futur del planeta. Concretament, una de les zones més afectades d’Europa seria la Mediterrània, que patiria pujades del nivell del mar i sequera. És evident que l’ésser humà fa anar l’ordre de prioritats com més li convé. Avui la guerra és el més important, ahir ho era la Covid-19 i demà, què serà demà?

Des del punt de vista de la ciència-ficció sempre havíem sentit a parlar d’una pandèmia que afectaria tot el món. Semblava això, ficció, però avui s’ha tornat realitat. Des d’aquest punt de vista, excepte el període de la guerra freda que ho podia semblar, havíem vist en pel·lícules com un conflicte armat entre països amb armament nuclear exterminava gran part de la vida del planeta. Avui sembla que amb la guerra d’Ucraïna i amb les amenaces del president rus, ho tornem a tenir a prop. De moment les pandèmies les podem combatre amb aïllaments, medicaments, vacunes. Les guerres també les podríem evitar, aplicant allò tan senzill de parlant la gent s’entén o del sentit comú. Però no hi ha manera, no n’aprenem. Tornant a la notícia del canvi climàtic, dir-vos que, segons els experts, això ja no té aturador; i si el té, hem de ser els primers a implicar-nos-hi, però com veieu ara mateix tenim altres prioritats, matar-nos uns als altres. Per acabar voldria afegir-hi alguna cosa més de ciència-ficció, que podria també convertir-se en realitat. Només ens faltaria acabar aquest escrit dient-vos que la NASA preveu que d’aquí a uns dies, un meteorit arribat del fons de l’espai ens extermini a tots. Per cert, com bé sabeu, això també ha estat l’argument de més d’una producció de Hollywood.