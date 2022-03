La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el ple municipal de març en el qual, entre altres qüestions, s'ha aprovat un expedient de revocació i reintegrament de l'ajut que es va concedir a l'empresa de Ventura Pons per obrir els cinemes Las Vegas. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): "Equipaments esportius, al dia"

Figueres té des de fa massa temps una mancança d’instal·lacions esportives per donar resposta a les necessitats dels clubs de la ciutat. Per aquest motiu, hi hem posat fil a l’agulla i fa poc hem presentat un pla de xoc en equipaments esportius. I en aquest ple del mes de març fem un pas endavant amb una modificació de crèdit destinada a tota una sèrie de millores en els espais esportius de la ciutat. Molts d’ells pateixen una falta d’inversió i manteniment des de fa massa anys i amb aquest pla iniciem una sèrie de millores ampliant espais i adequant instal·lacions a l’espera de la construcció d’un tercer pavelló, sense renunciar-hi. I és que els clubs i entitats esportives de la nostra ciutat no poden mereixen poder disposar de bones instal·lacions per fer els entrenaments i els partits. Tot i que aquest no és un mandat normal i ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19, continuem donant resposta a les necessitats que té la ciutat.

El pla de xoc suposa una inversió de 3,5 milions d’euros amb actuacions com per exemple la construcció de pistes cobertes o la renovació de vestidors. L’objectiu, que entre l’any 2022 i 2023 els clubs puguin disposar de tots aquests espais a ple rendiment. A Figueres apostem per l’esport i per això cal que tinguem unes instal·lacions dignes i a l’abast de totes les figuerenques i de tots els figuerencs.

Xavier Amiel (Canviem Figueres): "En la bona direcció"

L’expressió que la unió fa la força, en general és acceptat de manera majoritària sense gaires discrepàncies. Doncs bé, aquesta màxima seria vital i molt convenient aplicar-la en la seva màxima expressió en l’àmbit dels dos municipis veïns, Figueres i Vilafant. Arguments no en falten i cal superar episodis passats, quan l’un semblava ignorar a l’altre. Els temps actuals plantegen reptes que requereixen una visió estratègica conjunta i pragmàtica.

L’estació del tren d’alta velocitat, ubicat en el terme de Vilafant, ja va ser un primer pas essencial en la col·laboració dels dos municipis, però no podem focalitzar l’interès urbanístic només en aquest àmbit. Precisament des de l’òptica de l’urbanisme, ara que els dos municipis estan en la fase d’aprovació dels respectius Plans d’Ordenació Urbanístics, l’estreta col·laboració és de vital importància per resoldre definitivament temes comuns com: el pla d’inundabilitat del Rec Susanna, en benefici de la viabilitat dels sectors urbanitzables afectats, sinó també per afrontar l’oferta conjunta de sòl urbanitzable, en la perspectiva de la diversificació del teixit productiu: comercial, industrial i logístic. Feliçment, podem constatar que estem en el bon camí, corregint errors passats i encarant el futur mirant-nos als ulls, sense recels i amb la voluntat d’una màxima col·laboració. Estem en la bona direcció.

Jordi Masquef (JxF): "Sense projecte de nou pavelló"

En aquest ple hem tornat a comprovar que el govern quadripartit ha decidit enterrar definitivament el projecte del nou pavelló projectat en els terrenys de l’Olivar Gran. Diem definitivament perquè han donat tres mostres de la voluntat clara d’abandonar aquest projecte: 1) No haver aconseguit que cap empresa es fes càrrec de l’obra del tercer pavelló, malgrat tractar-se d’un projecte pressupostat i previst per la tardor del 2020. 2) Fa unes setmanes, l’aprovació per part del govern, de la cessió dels terrenys annexes al tercer pavelló per col·locar una antena de telefonia mòbil. Totalment forassenyat permetre la seva instal·lació en un espai tan proper a una infraestructura que utilitzaran centenars de persones diàriament, la majoria d’ells nens i nenes. 3) Finalment, durant aquest ple, el govern quadripartit ha aprovat una modificació de crèdit destinat a millorar una sèrie d’instal·lacions esportives ja existents.

Aquesta seria una bona notícia si no fos perquè la partida econòmica que s’elimina és la del Pavelló. No estem en contra de la millora de les instal·lacions ja existents, ans al contrari, però entenem que aquestes actuacions en cap cas poden ser en detriment de la construcció del nou pavelló.

Héctor Amelló (Cs): "Facilitats per a les empreses"

Lamentablement, tot indica que els pròxims mesos seran molt complicats pel que fa a les qüestions econòmiques com les socials. La previsió de recuperació postpandèmia s’ha desdibuixat i deixa un futur incert. La galopant inflació, les rigideses del mercat local, l’augment de costos de producció, la desacceleració econòmica o el conflicte a Ucraïna posen ombres al rebrot de l’economia.

El problema per a Figueres és que el govern d’ERC i PSC està fos i sense idees. Va aprovar un pressupost ignorant la realitat i sense avaluar els riscos, manera habitual d’operar de l’esquerra populista. Un pressupost que augmentava els impostos, augmentava el deute, reduïa la capacitat d’estalvi de les famílies i no preveia inversions per a reactivar l’economia de la ciutat. No tenien cap pla per facilitar a empreses, autònoms i emprenedors el fet de mantenir les seves persianes aixecades.

Des de Ciutadans, preocupats pel KO tècnic del govern, volem que s’impulsi una agència de desenvolupament empresarial, econòmic, turístic i comercial que aprofundeixi en la col·laboració publicoprivada. Volem fer de Figueres un territori on els empresaris, autònoms i emprenedors trobin les màximes facilitats per a fer negocis.