La gent d’ERC de Figueres ens vam reunir en assemblea el 14 de febrer per, d’una banda, validar la candidatura d’Agnès Lladó, l’actual alcaldessa, a les pròximes eleccions, i, de l’altra, substituir Jordi Masmartí a la presidència del partit. Començo per aquí. Després de més de dos anys d’una excel·lent feina, Masmartí ha hagut de renunciar-hi per motius laborals i personals. Com no pot ser d’altra manera, cal respectar aquesta decisió i, tot i que ens sap molt de greu, cal buscar un recanvi. Com a secretària d’Educació, he format part d’aquesta Executiva des que es va constituir el 2019 i ara, amb la ratificació dels companys i companyes presents a l’assemblea, em disposo a assumir-ne la presidència fins al 2023.

Per a qui no em conegui, el meu nom és Montse Roig. El meu domicili és a Figueres i treballo a Peralada, on faig de mestra i directora de l’escola. Em sento molt implicada en l’àmbit educatiu, però això no obsta perquè pugui veure la ciutat en global i en pugui reconèixer les mancances i el potencial. Per això, sento que el repte que se’m posa al davant és engrescador. També, perquè compto amb companys i companyes que, durant aquest temps, s’han convertit en amics i en qui confio plenament. A Figueres li esperen grans coses, en aquests propers anys, i la gent d’ERC hi serem per fer feina, per empènyer i per propiciar aquests canvis tant com puguem.

Ara torno al primer punt. Agnès Lladó, en l’assemblea de dilluns, va ser reescollida com a candidata a l’alcaldia per unanimitat, havent estat l’única candidata que s’hi va presentar. Això vol dir que el partit tanca files amb aquesta gran dona que ha aconseguit el que ningú de fora d’ERC no donava per fet el juny del 2019: la unitat del govern malgrat ser un quadripartit, a més de posar ordre en les finances de la Casa de tothom i, d’una vegada per totes, engegar els grans projectes encallats (el servei de neteja, l’escola Carme Guasch, l’enllumenat, etc.) tot i els gairebé dos anys d’aturada forçosa per la Covid-19. Això no ho podia fer ningú més. Endavant les atxes!