Deixem enrere dos anys difícils, marcats per la Covid-19. Dos anys en els quals l’Ajuntament de Figueres hem fet un esforç immens per donar resposta a les necessitats sorgides a causa de la pandèmia. I és que, com a alcaldessa, tenia molt clar que calia fer front a les necessitats socioeconòmiques de les persones més vulnerables i donar suport al teixit comercial i econòmic de la ciutat, afectat greument per les restriccions i l’aturada de l’activitat que ha patit, per exemple, eximint del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública per terrasses des del 13 de març de 2020 fins a l’octubre de 2021, el que suposa un import d’aproximadament mig milió d’euros dels ingressos previstos per l’Ajuntament.

Aquest no és un mandat normal i, tot i això, hem seguit transformant Figueres, amb els reptes i les necessitats que calia solucionar. I ho continuem fent, fent un esforç amb la gestió i resolent temes endèmics de la ciutat per avançar i millorar la qualitat de vida de la ciutadania. L’empatia és imprescindible en el dia a dia. Em refereixo, per exemple, a la millora del servei de la neteja, recuperant la gestió directa, que ens permet millorar i oferir un millor servei, d’una manera més econòmica, sostenible i eficaç. Hem invertit 2,1 milions d’euros en la compra de nova maquinària, que segurament molts de vosaltres heu vist pels carrers de la ciutat. Des de principis de gener, l’empresa pública Fisersa és qui s’encarrega del servei de neteja. I la millora en la qualitat ja es nota. Les màquines de neteja que hi havia fins ara a la ciutat estaven completament obsoletes i això no ho podíem permetre. També Fisersa s’ocupa ara de l’enllumenat públic de la ciutat, un altre dels problemes que calia donar resposta per transformar Figueres. El pla d’enllumenat, que suposarà una inversió de més d’un milió d’euros, avança amb un nou impuls ferm per aquest any 2022. La renovació havia quedat aturada i l’any passat la vam reprendre. El 2021 ja vam millorar l’enllumenat de diverses parts de la ciutat: el barri Culubret, el carrer Juncària, la pujada del Castell, el carrer Pep Ventura, el carrer nostra Senyora de Montserrat, la plaça del Gra i l’avinguda Vilallonga. Ara s’estan renovant els quadres elèctrics del carrer Doctor Fleming, el carrer Empordà, el carrer Caputxins, el carrer Campinya, Vila-sacra i Vilamalla, entre altres, i executarem les millores al carrer González de Soto, carrer Oliva, Pere III, Pujades, Sant Jordi, La Pau, Parc Sol i carrer Empordà. De mica en mica anirem transformant Figueres en una ciutat més segura i amb més llum. Un pas endavant per fer una ciutat més feminista i perquè les dones ens sentim també més segures a l’hora d’anar pel carrer. Seguim també avançant en el pla d’asfaltatge per millorar carrers i serveis de la ciutat, una inversió de 300.000 euros que millorarà 18 carrers de Figueres. De cara al 2022 licitarem una nova fase per valor de més de 900.000 euros. Malgrat la pandèmia i tot i els mesos de parada en la redacció de projectes, haurem asfaltat de nou més del 70% dels carrers de la ciutat. Trepitjar els carrers i parlar amb la gent és la manera més bona de millorar la nostra ciutat, coneixent de primera mà les preocupacions de les figuerenques i dels figuerencs. La setmana passada vaig començar una ronda de visites als diferents barris. La primera visita ha estat al barri de l’Eixample, un barri amb un teixit comercial molt fort, amb zones verdes que dinamitzen l’espai i una associació de veïns molt compromesa. Vam dinar a un restaurant de la zona i seguidament vam passejar per parlar amb veïns i veïnes i comerços, escoltar-los i donar resposta a algunes mancances que hi pot haver. Per acabar vaig participar en una assemblea de veïns en la qual van assistir més de 70 persones. Ens espera un any ple de reptes que cal que afrontem tots plegats, amb empatia i deixant enrere retrets i crítiques, perquè això és el que espera la nostra ciutadania: rebre respostes i solucions a les necessitats del dia a dia. Reptes com augmentar el parc públic d’habitatge, potenciar la cultura i l’educació 360, i continuar amb l’aposta per la formació professional a la ciutat i donar així resposta a les necessitats de les empreses de la comarca creant llocs de treball de qualitat i retenint talent. En definitiva, transformar Figueres en una ciutat cohesionada, sostenible, republicana, moderna, més justa socialment i amb un potencial turístic, econòmic i cultural que la faci encara més ciutat de referència i ens retorni a totes i a tots aquell orgull de pertinença, aquell orgull figuerenc.