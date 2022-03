El fracàs de les polítiques populistes d’ERC i PSC es constaten en tan sols tres anys de govern. Els enemics dels mercats lliures fan que la nostra ciutat sigui més tancada, més pobra, amb menys oportunitats, més insegura, amb major desigualtat i que aixecar la persiana sigui cada dia més difícil. Estan aconseguint que els ciutadans perdin la confiança en la recuperació econòmica i social. Davant del trist panorama que representa la decadència i intervencionisme de populistes i socialistes, l’única alternativa és fer de Figueres un reducte de llibertat. És imprescindible activar un cercle virtuós de rebaixa d’impostos, excel·lència en la gestió i polítiques de liberalització per tenir una ciutat més dinàmica i competitiva.

Això comença per aconseguir un Ajuntament la gestió del qual sigui el més eficient possible de manera que els serveis públics que presta siguin de qualitat i el menys costosos possible. Gestionar la ciutat augmentat imposats cada any, com fan ERC i PSC, és senzill. En comptes de gestionar eficientment i buscar l’excel·lència, el que fan és treure diners de la butxaca dels ciutadans, augmentar la despesa i malbaratar. Cada capritx i ocurrència que tenen augmenta els impostos; centenars d’euros més que desapareixen dels nostres estalvis. El més difícil, responsable i encertat és racionalitzar i eliminar despesa supèrflua, depurar el pressupost perquè fins a l’últim euro es gasti eficientment i renunciar a polítiques clientelistes.

El segon pas és impulsar polítiques liberals que estimulin el progrés econòmic, l’atracció d’empreses i talent i permetin que PIMES, autònoms i emprenedors puguin continuar obrint cada matí i mantenir l’ocupació. La reducció d’impostos i fer la vida més fàcil a empreses i ciutadans simplificant la burocràcia, però sense prescindir del control i la transparència és un requisit per a fer de Figueres un territori empresarial competitiu.

La iniciativa privada ha de guanyar protagonisme davant del desig intervencionista del govern local; la col·laboració pública i privada ha de servir per a generar marcs de desenvolupament i creixement que impedeixi l’híper-regulació i rigidesa del mercat.

El compromís de Ciutadans és fer de Figueres una ciutat oberta. Som l’única alternativa a la decadència del populisme que s’ha apoltronat per la porta de darrere a la nostra ciutat.