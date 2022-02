Estem a les portes d’una crisi climàtica i econòmica sense precedents. L'escassetat de matèries primeres va en augment i s’agreujarà durant els propers anys. El preu del transport i dels combustibles s'ha disparat i això ha causat una pujada de preus de l'electricitat i de la majoria de productes.

Excepte l'1% de la població, que guanya massa, el 99% perd poder adquisitiu i davant d'aquest retrocés econòmic, és evident que el turisme de masses té els dies comptats i desapareixerà.

A tot això cal sumar-hi els efectes del canvi climàtic. Si no hi ha neu als Pirineus, perillen els ecosistemes d'aigua dolça dels rius. I malgrat que sabem, que només el 3% de l’aigua del món és dolça, en fem un mal ús, fent-la circular per vàters i dutxes, i abocant-la al mar.

Des de les institucions s'intenta fer veure que s'estan prenent mesures, però aquestes són insuficients i ens porten de cap a un col·lapse.

Estem entrant en un decreixement forçat, perquè l'actual model ha tocat sostre i no pot seguir creixent. Ara ja només pot decréixer. L'economia decreixerà. Hi haurà un descens de consum i producció. I lògicament, un descens turístic. Això no ho podem evitar. El que sí que podem evitar, és el col·lapse econòmic que tot això pot causar, però caldrà canviar la nostra manera de viure.

I el nou POUM de Cadaqués obre una porta d’esperança per capgirar aquest futur a través del planejament urbanístic. L'actual Pla General data del segle passat i ha quedat totalment obsolet. Es basa en la fórmula màgica de “ciment i totxo” per seguir urbanitzant i construint segones residències infinitament. Un model insostenible i caduc. Modificant el planejament urbanístic podem garantir l’accés a l'habitatge i podem canviar el model econòmic, social, energètic, agrari i cultural. Tota una revolució. A més, tenim el privilegi de comptar amb la Itziar González, que s'ocupa del procés participatiu.

Amb el nou POUM tenim l'oportunitat de reduir el sòl urbanitzable i establir criteris de sostenibilitat per a la construcció de nous habitatges i reformes, com per exemple, la instauració d'un sistema de separació d'aigües grises i negres i l'obligatorietat d'utilitzar materials reciclats i tècniques de bioconstrucció. El ciment és un material del segle passat, que produeix moltes emissions de CO² i que necessita tones de sorra per a la seva producció. I la sorra és un recurs que s’està exhaurint. No creieu que ha arribat el moment d’establir mesures per aconseguir que els habitatges de Cadaqués causin el mínim impacte ambiental i disposin de la màxima eficiència energètica?

El POUM també ha de preveure sòl agrari, per produir aliments suficients per alimentar a tota la població i deixar de ser 100% dependents. I quan dic aliments, em refereixo a aliments saludables: No només cal recuperar sòl agrari abandonat, sinó que a més, cal establir criteris perquè aquesta recuperació de sòl agrari es faci mitjançant tècniques d'agricultura regenerativa que, sense utilitzar fertilitzants i productes fitosanitaris que tenen efectes contraproduents, produeix aliments sense causar danys als ecosistemes i regenera el sòl, contribuint a mitigar el canvi climàtic i els processos de desertificació. És un intercanvi necessari: Nosaltres cuidem la terra, i la terra ens cuida a nosaltres.

A més, i entre moltes altres necessitats, cal preveure espais per a la producció d'energia verda pròpia, respectant l'entorn, el medi i el patrimoni de Cadaqués.

El POUM és el futur del poble. És l’última oportunitat per decréixer ordenadament, evitar el col·lapse, i deixar un model digne i sostenible per a les properes generacions. No podem ignorar tots aquests factors i aprovar un POUM que permeti un creixement de més de 600 habitatges, construïts amb ciment i destinats a la seva mercantilització.