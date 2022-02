Val la pena veure el vídeo Llers, el poble que va esclatar en mil bocins, presentat fa unes setmanes i que està disponible a YouTube. Un excel·lent reportatge que mostra els fets del 8 de febrer de 1939 quan, en plena retirada republicana, va esclatar el polvorí acumulat a l’església i que, malgrat les advertències, va provocar la mort de desenes de veïns i la destrucció, pràcticament, de la totalitat del poble.

Les explicacions dels experts i, sobretot, la franquesa i duresa dels testimonis supervivents fan esfereir, tocant la fibra i fent humitejar els ulls.

Tot plegat, al mateix temps que llegeixo un magnífic reportatge d’en Josep Algans en aquest setmanari, sobre una fotografia de la mateixa època, fins ara inèdita, de la plaça el Gra de Figueres, on es pot copsar el patiment d’aquells que fugien, desesperats, de l’horror, la gana i la por.

Històries properes, que els avis callaven en temps de silenci, però que els anys no esborren, perquè quan el present dorm, els records viuen. Però malgrat tot, passades més de vuit dècades, el món es continua barallant, tot i la certesa que en una guerra no hi ha mai guanyadors, ans al contrari.

Fins i tot en ple segle XXI, on la tecnologia globalitza el món, les transaccions són immeditades i la informació és compartida, alguns humans continuen pensant, com passa ara a Ucraïna, que el xoc armat, a costa de vides innocents, és la solució als problemes.

Bé faríem tots plegats de difondre i compartir vídeos com aquest, que colpegin, que mostrin la barbaritat de prop, que moguin consciències i que els manaires mundials entenguessin que les armes només serveixen per matar.

Quanta raó tenien aquells «hippies» dels anys seixanta, bruts i mal guarnits, que omplien els seus llargs cabells de flors i es movien amb nous ritmes, posant els dits en forma de V i pintant un cercle amb 3 ratlles a l’interior, en forma de petjada d’au.

Però, malauradament, anys a venir, aquells símbols i idees que varen aturar la Guerra de Vietnam s’han quedat en l’anecdotari històric, amb més nostàlgia que efectivitat.

John Lennon, un dels líders ideològics de l’època del flower-power, deia que la guerra s’acabarà si tu vols, perquè, al cap a la fi, sempre podem triar l’altra opció, la de fer l’amor.