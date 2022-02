Nikola Tesla (Croàcia 1856 – Nova York 1943) va ser un enginyer elèctric i mecànic, i inventor. Va investigar sobre l’electricitat en molts àmbits, i va competir amb Thomas Edison que, amb més possibilitats econòmiques, va patentar la bombeta. Però en Nikola ens va deixar una cosa molt important pel sistema elèctric que coneixem. Va demostrar que l’electricitat es pot «transportar» a través de filaments. Fins llavors, només s’usava en el mateix lloc on es produïa, però un cop demostrat com transportar-la, es va inaugurar la primera xarxa de subministrament elèctric per a l’enllumenat públic. No obstant això, el que m’interessa és una de les frases que s’atribueixen a Tesla, i és: «Si vols descobrir els secrets de l’univers, pensa en termes d’energia, freqüència i vibració».

Al marge de la definició de la física sobre la vibració, estem rodejats de vibracions. La música i el soroll ens arriben a través de les vibracions que provoquen. I també els nostres pensaments i sentiments formen «ones vibracionals» que s’escampen al voltant nostre. Per això notem, a vegades, tensió i mal estar quan entrem en algun lloc on dominen aquests sentiments; o alegria i bones sensacions quan són aquests els que es troben en una estança. O també podem notar-ho en apropar-nos a alguna persona l’estat emocional de la qual ens envolta sense que sovint en siguem massa conscients. Se sap, científicament, que cadascun de nosaltres, en estat de repòs, som l’equivalent a una bombeta de 100 w. És a dir, que som elèctrics. I cada vegada queda més demostrat amb les actuacions mèdiques d’implants electrònics per a activar punts «morts» en el funcionament d’una persona. Si som «elèctrics», voldrà dir que emetem vibracions. I, com deia, sembla que el nostre estat vibracional depèn dels nostres pensaments i sentiments, i que com més densos siguin aquests, més baixes, de mala qualitat i disharmòniques seran les nostres vibracions. I al contrari, quan actuem de manera noble i sincera, les nostres vibracions es produiran en una octava més alta i harmònica. Llavors, de quina manera podríem «treballar» els nostres estats per tal de produir vibracions harmòniques? Ajudaria això a millorar el nostre entorn? I si cadascú pot millorar el seu entorn, podríem aconseguir, gràcies a l’efecte rèplica, una millora qualificada d’aquest món en el qual vivim?