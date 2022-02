La nostra ciutat de Figueres ha pogut gaudir en una setmana de dos esdeveniments culturals de gran importància i qualitat. Em refereixo al concert benèfic que va tenir lloc el dissabte dia 29 de gener al Cercle Sport, a càrrec de la pianista Carme Vilà, resident a la nostra comarca i el més recent, el del dissabte dia 5 de febrer, pel fantàstic espectacle de ballet La bella dorment de Tchaikovsky.

La pianista Carme Vilà, bastant desconeguda en els nostres entorns, ha sigut durant la seva vida professional una figura de gran relleu arreu del món com a concertista de piano i com a solista amb les grans orquestres i amb els millors directors. Ha rebut nombrosos premis i a més és Doctora Honoris Causa per una universitat dels Estats Units.

La Carme Vilà s’ha implicat al màxim per recaptar fons per les víctimes del volcà de La Palma i va organitzar un concert a Roses que va tenir lloc el 28 de gener passat amb participació de molts agents culturals de la vila, Va ser un èxit.

A Figueres ens va delectar amb un recital de piano que va fer en dues sessions. El programa va ser molt variat i per descomptat, d’una gran qualitat artística. Va venir acompanyada de tres cantants rosinques, que ens van delectar amb una ària cadascuna d’elles que va agradar molt al públic assistent.

Les peces que va tocar al piano la Carme Vilà van ser molt ben escollides i de gran dificultat interpretativa. Per començar, un arranjament personal sobre un preludi de Bach i de l’Ave Maria de Charles Gounod, per tal de tenir un pensament per les víctimes de l’illa de La Palma. Va seguir una peça de Scarlati per animar el personal i tot seguit, unes peces romàntiques de Chopin, Schumman i Schubert, que van entusiasmar tothom.

Realment va ser una vetllada memorable i hem de felicitar el cercle Sport per haver tingut aquesta iniciativa cultural, i que a més era benèfica. Llàstima que la recaptació no va ser la que s’esperava i un dels motius podria ser la poca disponibilitat de despesa per part de la gent, en aquesta època, ja que diuen que el mes de gener és dels pitjors de l’any.

L’espectacle del dia 5 va ser fantàstic, a càrrec del Russian Classical Ballet. Ens van delectar amb La bella dorment. La música, per descomptat, és sensacional. La posada en escena i el vestuari van ser molt encertats i els colors, molt ben combinats. Pel que fa a la professionalitat dels ballarins, hem de dir que va ser realment espectacular, en especial els dos solistes, però sense desmerèixer gens la resta. Els forts i llargs aplaudiments van ser la millor prova que aquest espectacle va ser del grat de tothom. Feia goig de veure el teatre Jardí tan ple i això significa que la música clàssica, en especial la dansa, té gran importància a la nostra comarca.

Esperem tenir representacions semblants tot sovint.

En tot cas, llegint la programació futura, es troba a faltar l’òpera en directe, tal com havíem gaudit temps enrere. La veritat és que tenim molts bons records dels Amics de l’òpera de Sabadell quan venien a cantar les obres que representaven arreu de Catalunya i que últimament no hem pogut veure, tret de la representació que van fer a la tardor passada d’El barbero de Sevilla, que ens va entusiasmar. De totes maneres, hem de destacar que l’òpera no ens ha deixat perquè a La Cate ens donen regularment unes sessions en cinema, sigui en directe o en diferit que són d’una gran qualitat, però sempre es valora molt més la representació en viu i en directe.

Esperem que els responsables de cultura de l’Ajuntament recordin aquest suggeriment per tal tornar a tenir el goig de gaudir d’òpera en directe.

Per resumir, a Figueres hem estat d’enhorabona pels dos grans espectacles que hem tingut en una setmana.