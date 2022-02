Com ja hem comentat en altres ocasions, el carnaval de Roses és una de les celebracions mítiques i estimades arreu que ni la dictadura franquista ni tan sols els grans temporals van ser capaç d’aturar. La pandèmia va ser l’única causa en la història recent que ho va fer. Tot i això, enguany Roses és un dels pocs municipis que celebrarà el carnaval mantenint les dates habituals. Les primeres sensacions són d’alegria i il·lusió, però també és cert que es respira un ambient d’incredulitat. Tot i que al llarg dels últims mesos moltes colles s’han estat preparant per a aquest moment, la fatiga pandèmica encara ofega els ànims i molta gent no acaba d’assimilar que després de tants mesos de foscor comencem a veure la llum. De fet, són moltes les persones que han preferit no disfressar-se per por a fer la despesa sense poder gaudir de la festa. Serà molt interessant veure com lluirà el que serà ni més ni menys que el primer carnaval pandèmic de les nostres vides.

El que és innegable és que el carnaval de Roses torna i esperem que ho faci per quedar-se. Les colles i les parts implicades en l’organització s’han posat d’acord per aplicar noves mesures que ajudin a garantir l’ordre i la seguretat durant el desenvolupament de la festa. Tot i que s’ha hagut de renunciar a nits màgiques com és la del dijous gras que donava el tret de sortida a la disbauxa, hi han decisions com la de controlar amb una polsera l’accés a la celebració del Port Esportiu que ha estat molt celebrada entre les colles i que de fet era una reivindicació clàssica fins i tot abans de la pandèmia. Per tant, serà un carnaval que estarà marcat per la novetat i els canvis. Tanmateix, serà una gran oportunitat perquè els rosincs i rosinques ho repensem tot i sortim de la zona de confort per imaginar noves formes de fer i entendre la tradició. I alhora que ens reconstruïm, i ens aixequem del terra espolsant-nos les pors i la tristesa del virus, tornarem a gaudir de la vida amb la intensitat que es mereix. Visca el carnaval de Roses!