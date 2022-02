La majoria dels grups polítics del Parlament de Catalunya donen l’esquena a l’Empordà i, sorprenentment, mentre tot el territori es manifesta en contra del Macro parc eòlic marí, els parlamentaris, de manera autista, egoista i partidista, opten per la seva implantació.

De res ha servit que en la seva compareixença a la Comissió d’Acció Climàtica del Parlament el mateix Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, demanés als parlamentaris que escoltessin l’opinió de la gent del territori i que els han votat. L’alerta de més de 100 científics, 25.000 clams en contra, 22 ajuntaments, un Consell Comarcal, els representants del món del Turisme, les confraries de pescadors, les comunitats de regants, la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter…, no han estat suficients per atendre les peticions de la gent del territori.

Passen per davant les decisions de partit i es prioritzen els interessos d’una classe política acomodada i absent per a la seva gent.

La sortida de la pandèmia serà difícil i costosa, pocs sectors econòmics remuntaran amb facilitat però ben segur que el sector turístic de l’Empordà, amb un pes específic de prop del 25% del PIB, ho tindrà molt complicat.

Si s’atén als informes científics de tot Europa i s’analitza amb cura i deteniment les conseqüències en la biodiversitat de la zona de la Costa Brava Nord, l’impacte d’un Macro Parc eòlic marí de 250 km2 tan a prop de la costa serà devastador!

Encara som a temps! Reclamem de les nostres autoritats que en aquest tema actuïn amb la mateixa exigència que ho fan amb qualsevol tràmit de projecte constructiu a la zona. Els informes de l’impacte ambiental per part del món científic, de l’impacte paisatgístic per part de l’Observatori del Paisatge de Catalunya i els informes econòmics de les Cambres de Comerç són indispensables per decidir respecte a la implantació d’una infraestructura tan gran i tan a prop de la nostra costa i al bell mig de la Badia de Roses i Pals.

La lluita pel canvi climàtic és i ha de ser compatible amb la conservació i protecció del medi natural. Som molts els que creiem que aquestes mega infraestructures han d’encaixar en zones de grans dimensions que puguin absorbir el seu impacte. L’Empordà és un país de dimensions modestes i la intrusió d’un polígon industrial de producció d’energia eòlica al bell mig del futur Parc Nacional del Canó del Golf de Lleó serà un atemptat contra la natura i les seves conseqüències, seran lapidàries per a l’Empordà.

Renovables SÍ, però NO així. En aquest cas clama al cel!