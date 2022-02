La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el ple municipal de febrer - telemàtic - en el qual s'ha aixecat la suspensió dels plans de pensions als treballadors. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): "L'atenció a les persones grans"

En el ple d’aquest mes de febrer hem aprovat la licitació del Servei de Teleassistència Domiciliària. Els serveis municipals han de ser pensats per a tothom i això és el que estem fent, pensant en tots els col·lectius de la ciutat, i en aquest cas, millorarem l’atenció domiciliària amb aquesta licitació.

A Figueres, s’atenen a 751 persones grans i en situació de dependència, amb aquesta licitació es té previst una progressió que suposarà que més persones puguin fer ús del servei de manera gratuïta. L’objectiu d’aquesta actuació és solucionar problemes de falta d’atenció i que els col·lectius vulnerables no es trobin amb falta de cures.

Les persones grans sovint compten amb limitacions de mobilitat, i aquest servei ofereix atenció directa en el seu habitatge de la persona atesa assegurant la intervenció immediata en el cas de crisis, siguin personals o mèdiques. És fonamental oferir cada cop més serveis i recursos que millorin la qualitat de vida de les persones grans, posem a les persones al centre de les decisions, i ara més que mai, destinem més recursos a garantir el benestar de la gent gran.

Pere Casellas (PSC): "Millors serveis públics"

En el ple del 7 de febrer passat, hem aprovat els Plans de Gestió d’Ecoserveis SA per aquest any. Aquest pla implica una reducció dels serveis que gestionen l’empresa pública Fisersa. En els darrers mesos, Fisersa ha assumit la gestió de l’enllumenat, la netaja viària i la recollida de voluminosos. Alguns dels reptes principals de la ciutat passen a estar gestionats per l’empresa pública, amb més inversions i recursos, i sobretot, amb més control per part de l’ajuntament per tal de garantir que la feina es fa i es fa bé.

En els propers mesos es renovarà bona part de l’enllumenat a molts barris de la ciutat, des del gener la nova maquinària de neteja ja funciona a tot drap i aviat, la recollida de voluminosos serà més intensa i periòdica.

Són només tres canvis, però són canvis importants per revertir la situació actual de la ciutat: més i millor llum, més neteja i més recollida.

Sempre hem dit que hem vingut a posar ordre a la ciutat i si en algun lloc calia era en la neteja viària i l’enllumenat. I ho hem fet des de l’empresa pública Fisersa, una eina clau per endreçar Figueres. Són tres passos més per obtenir una ciutat més amable i amb més qualitat de vida.

Jordi Masquef (JxF): "L'antena de l'Olivar Gran"

Per coherència i responsabilitat amb els veïns, al darrer Ple Municipal del passat 7 de febrer vam voler fer un prec clar i contundent al govern quadripartit: Demanem una solució urgent a la problemàtica que ha generat la instal·lació de l’antena 4G en terrenys de l’Olivar Gran.

El Ple Municipal és l’òrgan pel qual els representants dels figuerencs i figuerenques poden manifestar les preocupacions i opinions que tenen els veïns i veïnes, siguin favorables o no ho siguin.

Un cop més ha quedat clar que, lluny d’atribuir al ple les funcions que li pertoquen, la voluntat d’aquest govern és la de retirar part de les seves competències per poder obrar amb una absoluta manca de transparència, que els permeti continuar culpant els governs anteriors.

Però tal com hem demostrat els darrers dies, tots tenim memòria i les hemeroteques no ens enganyen, així que, ara que tenim molt clar que els espais per a l’antena es van posar a disposició de l’operadora a través de la decisió unilateral de la Junta de Govern Local del 25 de març del 2021, exigim que aquest govern quadripartit rectifiqui i doni respostes i solucions a un problema que com s’ha vist ell mateix ha creat.

Héctor Amelló (Cs): "Tot igual de malament"

Han de ser molt dolentes les enquestes per a l’alcaldessa d’ERC i el vicealcalde del PSC vist que no paren d’augmentar despesa en comunicació. Ja els dic que sí, que estan malament. No em sorprèn, pensen que amb autobombo és suficient quan el que necessitem els ciutadans són polítiques reals i la transformació de la ciutat.

Dos exemples. El primer, es fan dir «govern feminista», la realitat és que els recursos amb els quals compta l’ajuntament per a polítiques d’igualtat i fer front a la violència masclista són mínims. Seguim tan malament com el 2015; però a l’alcaldessa li val amb l’eslògan, amb això en té prou per al seu ego.

L’altre exemple. Ecoserveis, una empresa el contracte de la qual va expirar i que els serveis que presta haurien d’haver estat licitats fa anys. Doncs fa 3 anys que governen i han estat incapaços de canviar-ho. Anunciar-ho sí, mil vegades. També podria parlar de seguretat i economia però cada vegada que qualsevol de nosaltres surt al carrer veu, amb tristesa, que hi ha més inseguretat i cada vegada costa més obrir i mantenir oberta la persiana. Que tossuda és la realitat per als que volien posar ordre i canviar-ho tot perquè, tristament per als ciutadans, tot continua igual.