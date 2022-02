Amb l’inici de l’any, tornen tot de coses. Una de les més satisfactòries de l’any passat per a ERC Figueres va ser la creació dels premis Figueres Republicana. Les guardonades de la primera edició van ser Carme Daviu i l’Agrupació Cultural Atenea, del Casino Menestral. Certament, va ser una estrena memorable! D’aquesta posada en marxa, també ens va satisfer molt l’elevat nombre de candidatures presentades ─sens dubte, totes mereixien ser premiades─, i la valoració que ens en van fer des de diversos àmbits ciutadans. Per això, tornem a posar mans a l’obra i demanem a la societat figuerenca que ens ajudi a reconèixer aquelles persones o entitats que destaquin per una tasca que s’emmarqui en els valors republicans. És a dir: una tasca solidària, en favor del benestar de tothom, de fer ciutat per a tota la ciutadania. Una tasca d’aquesta dimensió pot ser duta a terme des de qualsevol àmbit: el social, l’educatiu, el veïnal, el de la cultura... Si al moment de llegir aquestes línies us ve algun nom al cap, ens el podeu fer arribar (juntament amb un escrit de presentació de mèrits de la persona o entitat) via la nostra web esquerra.cat/figueres, on trobareu el formulari i les bases per fer-nos arribar la vostra proposta, o bé enviant un correu a figueres@esquerra.cat.

El període d’admissió de candidatures es tancarà a final de febrer. La primera setmana de març donarem a conèixer la composició del Jurat, que tindrà fins al 27 de març per decidir les quatre candidatures finalistes, que s’anunciaran públicament. Serà a la nostra militància a qui correspondrà decidir quin serà el premiat d’entre les quatre, a banda de la prerrogativa del Jurat de decidir-ne un si ho creu convenient, com va ser el cas l’any passat. Una de les tasques que ens vam imposar la present Executiva d’ERC a la nostra ciutat va ser la de donar a conèixer aquelles personalitats que han d’esdevenir referents en el camp dels valors republicans. En una ciutat de tradició tan republicana com la nostra, és un deure indefugible. Creiem fermament que els premis Figueres Republicana hi contribuiran.