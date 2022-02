Quedo sorprès quan llegeixo un article d’un col·laborador d’aquest setmanari, quan afirma que a Roses tenim edificis municipals buits de contingut o en desús. I per posar exemples comença parlant de l’edifici cultural de ca l’Anita, on diu, entre altres coses, que després d’anys d’haver-se inaugurat, només s’ha estat capaç d’aprofitar una planta com a sala d’exposicions.

L’any 2015, quan vaig entrar com a regidor de Cultura i Festes, un dels punts forts del programa era precisament el d’omplir de contingut aquest espai. És per això que vàrem triar com a activista cultural en Tony Martínez, el qual va fer una feina excel·lent, sempre amb la col·laboració i la dedicació de tota la regidoria i amb la meva persona al capdavant. Quan va finalitzar la legislatura, a la planta baixa, hi havia exposicions dels artistes més importants de la comarca i de Catalunya. En el primer pis, es va instal·lar l’escola de català, abandonant l’edifici del Casal del Pescador i, amb ell, el lloguer que pagava l’Ajuntament. Al costat es va instal·lar una aula de formació amb més de vint ordinadors on, entre altres coses, hi havia el Pla Educatiu d’Entorn. Si anem al segon pis, podrem trobar una gran aula divisible on s’han fet multitud d’actes: conferències privades o organitzades per associacions locals, presentacions de llibres, taules rodones, etc. I si anem al tercer pis, hi trobarem, des de fa uns anys, la seu de la Càtedra Oceans i Salut Humana.

Un altre dels edificis que diu que està buit és la planta de dalt del Teatre on, des de fa molts mesos, tenim les regidories de Cultura, Festes, Joventut i Esports, les quals van abandonar l’edifici de Can Jordà i amb ell un altre lloguer per pagar.

També diu que a la SUF no hi ha tampoc cap projecte i està buit. Això no obstant, no té en compte que aquest edifici l’empresa constructora ens el va lliurar no fa ni un any. També s’equivoca quan diu que no hi ha projectes, perquè sí que n’hi ha un i és el de posar l’escola de música al segon pis, ja que el primer està ocupat per la Junta de la SUF.

En fi, un article lamentable el d’en Mohamed El Amrani, ple de mentides i falsedats. Aquest noi demostra que Roses l’importa ben poc, amb un total desconeixement del que s’hi fa i es deixa de fer. I a sobre va d’activista cultural i social. Quina barra!