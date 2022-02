La Tribuna neix al costat de l’autopista Salvador Dalí. Des de començaments dels noranta, la redacció de l’EMPORDÀ és en aquesta avinguda de Figueres nascuda en unir denominativament les antigues rondes Barcelona, Firal, Jacint Verdaguer i Cardenal Gomà amb el nom del seu fill més universal. Prou anys per comprovar com aquest tram urbà de l’N-II té magnetisme per als fitipaldis. Conductors que es passen pel folre les limitacions de velocitat posant en perill la seva integritat i la dels altres usuaris i vianants. Per a mostra, els diversos accidents de les últimes setmanes inclòs l’espectacular encastament a la flamant seu del Consell Regulador de la DO Empordà.

La majoria dels implicats en aquests fets tenen un tret comú: són homes. Un perfil que coincideix amb el recent estudi presentat pel Servei Català de Trànsit (SCT) i que, per primera vegada, s’ha treballat en perspectiva de gènere. La conclusió ha estat contundent: prop del 75% de les víctimes mortals a les carreteres catalanes són homes. La dada convida a reflexionar. Proporcionalment, el nombre de carnets d’homes només és lleugerament superior al de dones. També és cert que la majoria de persones que treballen al volant són homes. Tot i això, existeix un biaix marcat per un estil de conducció atribuïble al gènere: «La temeritat, saltar-se les normes, l’alt risc o l’alta velocitat» com destaca el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena. La bona notícia és que el nombre de víctimes per accident de trànsit ha baixat un any més, un 44,5% en el nombre de morts i un 27,7% en els ferits greus en comparació a 2010. Cauen les víctimes de cotxes, furgonetes i camions, però s’incrementen els accidents amb motoristes que ja són els més vulnerables a les vies urbanes. Tant de bo que els fitipaldis que passen per la meva finestra, i circulen per les nostres carreteres, pensessin en els efectes de la seva temeritat, ens hi va la vida.