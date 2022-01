Fa uns dies, mentre caminava fent una visita per un barri de Figueres, vaig començar a escoltar una veu que en un to suau, però insistent, deia «Noi! Noi! Escolta! Noi!». En girar-me, acompanyat del grup que anàvem, vaig veure una senyora, ja d’una certa edat, que s’acostava a pas lleuger i movent la mà. En arribar al meu costat, va agafar-me el braç a l’altura del colze, em va mirar i va dir alguna cosa així com: «Això no pot continuar així, has de fer alguna cosa, aquesta no és la Figueres que a mi m’agrada, ni en la qual he viscut tranquil·la tota la meva vida. Quan surto al carrer, no em sento segura. Sempre agafo fort la bossa perquè tinc por que em robin, això no passava fa anys. Així no podem seguir». No vaig poder més que assentir amb tristesa i continuar parlant amb ella durant una bona estona. Una conversa que per desgràcia és massa habitual entre els veïns.

Certament, tenim moltes esperances en la capacitat d’aquesta ciutat per a ressorgir, en el gran talent i esforç que els ciutadans han demostrat històricament per a reinventar-se i fer de Figueres una ciutat de referència a Catalunya. Figueres sempre ha estat una ciutat dinàmica i plena de vida, el problema és que, durant els últims anys, alguns problemes, com el de la inseguretat, no s’han abordat correctament, s’han cronificat i ara es necessita un gran esforç per a canviar la situació. Lamentablement, i aquest és el sentiment de la majoria de veïns, no podem esperar un gran canvi del regidor de seguretat. Fa 20 anys que entra i surt del govern segons els seus interessos partidistes i càlculs electorals. Malgrat haver ostentat la cartera de seguretat més que ningú en els últims anys, sempre té el comodí de culpar a uns altres de la seva pròpia inacció.

Incrementar el nombre d’agents de la Guàrdia Urbana, exigir a la Generalitat un major nombre d’efectius de Mossos d’Esquadra, instal·lar plaques de lectura de matrícules en els accessos a la ciutat, dotar de pistoles elèctriques als agents, augmentar el nombre de càmeres de vigilància en punts calents, desplegar la policia de barri, augmentar la presència policial al carrer, dotar als comerços d’un sistema d’alerta d’emergència primerenca, plans integrals de seguretat per a la Zona Oest, Marca de l’Ham i barri de l’Estació, una oficina de defensa per als veïns víctimes de l’okupació il·legal són algunes de les mesures que des de Ciutadans fa anys que reclamem i que constantment ens trobem amb el mateix mur: el regidor de seguretat.

Abordar el problema de la inseguretat no danya la imatge de la ciutat com volen fer creure l’alcaldessa i el vicealcalde; el silenci no fa desaparèixer els problemes, els cronifica i empitjora. Els problemes cal abordar-los de cara, sense por, sense dramatisme amb planificació i mitjans econòmics i materials. Aquest és el meu compromís i el d’un partit liberal com Ciutadans: solucionar els problemes reals i que Figueres torni a ser la ciutat que a tots ens agrada.