Tot i ser conscients que aquest any 2022 ens portarà alguna mala notícia, o més d’una, tant a nivell col·lectiu com particular –que siguem optimistes no significa que no ens basem en el realisme–, sí que podem dir que les primeres notícies que ens ha portat aquest nou any són, per ara i a casa nostra, força bones.

No em refereixo al fet que la Lotería del Niño, celebrada el passat dia de Reis, hagi tocat el segon premi a Figueres i Roses, la qual cosa és en si mateixa una gran notícia per a les administracions que han venut els números i, sobretot, als afortunats que els hagin comprat. Em refereixo que les dades d’atur a tot arreu són molt més bones a les esperades, ateses les circumstàncies. A tot l’Estat s’arriba pràcticament als vint milions de cotitzants, reduint l’atur de manera molt significativa, després de deu mesos seguits de reducció; el mateix succeeix a Catalunya on els càlculs interanuals situen la reducció de l’atur en més d’un 25% respecte al desembre de l’any passat; dades que no es veien a la sèrie històrica des dels anys 2005, 2006 o 2007. En el cas de Figueres, per ser concrets a la capital de l’Alt Empordà, s’ha reduït l’atur en 1.311 persones, una xifra gairebé espectacular si valorem el conjunt dels registres històrics. Per començar l’any no està malament, i tot plegat enmig d’una situació molt complexa agreujada per la pandèmia que ha fet trontollar tots els sectors econòmics posant-los al límit. Això no significa que estigui tot arreglat, ni de bon tros, però sí que és cert que proporciona un cert optimisme sobre el món empresarial –que li fa falta– i també sobre el conjunt de treballadors i aquells que encara cerquen feina –que encara els en fa més–. Unes bones primeres notícies per aquest 2022, esperem que continuïn, que allunyi el pessimisme que a voltes vivim i, sobretot, que es concentrin esforços –i recursos– sobre un sistema sanitari al qual no sabrem mai com agrair-los la feina feta, i la que fan cada dia.