La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el primer ple municipal del 2022 en el qual destaca l'aprovació de les bases reguladores per adjudicar 12 pisos municipals a persones entre 18 i 20 anys. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): "Habitatge públic per a tothom"

Comencem l’any 2022 posant les persones al centre de les nostres decisions, un dels objectius del mandat, consolidant la borsa pública d’habitatges. En aquest ple del 10 de gener hem portat a aprovació les bases reguladores per a l’adjudicació de dotze habitatges de titularitat municipal en règim de lloguer destinats a joves.

Mai l’Ajuntament de Figueres havia dut a terme una actuació com aquesta. Els joves cada cop tenen més dificultats per accedir a un habitatge digne i així, emancipar-se i poder portar a terme un projecte de vida a la ciutat.

Aquests dotze pisos, més els que vindran més endavant, han de servir per a consolidar una borsa de lloguer públic a la ciutat de Figueres. Aquest Govern tenia clar que més enllà dels pisos d’emergència social cal avançar en l’habitatge públic per a tots aquells col·lectius que es troben amb més obstacles per poder accedir a habitatges dignes: la gent gran i els joves. Aquesta borsa s’anirà ampliant en els pròxims mesos a través de l’adquisició d’altres habitatges.

D’aquesta manera, transformarem Figueres en una ciutat on tothom pugui viure-hi, oferint un parc d’habitatge públic com s’hauria d’haver fet des de fa anys.

Pere Casellas (PSC): "Posar ordre en la neteja"

Aquest any 2022 ha començat amb la gestió del servei de neteja viària per part de l’empresa pública Fisersa. Un nou servei que vindrà amb la incorporació de nova maquinària (feia vint anys que no es compraven màquines de neteja viària a Figueres i n’hem comprat per valor de més de 2 milions d’euros) i un augment de la plantilla del 30%, passant de 30 a 45 treballadors. Hi haurà, doncs, més recursos, més control i més exigència en el servei. Estic convençut que a mitjans d’any tots podrem contemplar els resultats. Hem de tenir una ciutat molt més neta. En campanya vaig dir que veníem a posar ordre i ho estem fent en molts àmbits: nou servei de neteja viària amb més recursos, millora de l’enllumenat amb un pressupost anual important, augment del 35% de la plantilla de la Guàrdia Urbana en 4 anys, quatre plans d’asfaltatge que suposarà la renovació del 70% de l’asfalt de la ciutat, renovació dels carrers Vilafant, Col·legi i Sant Llàtzer, Pla de xoc d’equipaments esportius, etc. Figueres necessitava posar-se al dia i per fer-ho calia posar ordre. No tinc cap dubte que els resultats es veuran ben aviat. Tot això, per tenir una ciutat amb més qualitat de vida, més endreçada, més viscuda i molt més dinàmica econòmicament. Un cop això ho tinguem assolit, hem de començar a pensar en gran, en fer de Figueres una de les ciutats més dinàmiques del país.

Jordi Masquef (JxF): "El Govern més car de Figueres"

En el darrer Ple municipal de l’any, el govern quadripartit ens va obsequiar amb la creació d’un nou càrrec de confiança per a l’àrea de comunicació amb l’aprovació del pressupost 2022. Amb aquest nou càrrec, ja sumen tres càrrecs de confiança per Comunicació, un total de set, entre els càrrecs de confiança d’alcaldia. Càrrecs que suposen una despesa per càrrec entre 35.000 € i 45.000 €/any, i el càrrec de confiança del regidor de la CUP, per un import de 35.000 €. Un total de 343.000 € anuals pels càrrecs de confiança del govern quadripartit que, segons el regidor de Canviem Figueres, Xavier Amiel, venia a transformar Figueres, a rebaixar el sou dels regidors, el nombre de càrrecs de confiança, i que prometia en campanya la reducció de l’IBI. S’ha passat, doncs, d’un a tres càrrecs de confiança per dotar l’àrea de comunicació. Fet que sempre hem defensat que cal dimensionar-la correctament, amb personal funcionari i amb els recursos humans i materials, com ho fan en ajuntaments veïns com Roses, Castelló o Torroella de Montgrí. Dos anys i mig després, veiem com el primer que va aprovar aquest govern és l’augment del sou de l’alcaldessa i el cost total en sous del govern, l’augment dels càrrecs de confiança, i l’augment de l’IBI un 8.6% en els dos últims anys. El govern transformador més car de Figueres.

Héctor Amelló (Cs): "Empreses i bilingüisme"

En aquest nou any hi ha dues qüestions que ens resulten crucials. La primera és posar les bases de la recuperació econòmica de la ciutat impulsant mesures que ajudin empreses, autònoms i emprenedors. La nostra proposta implica implantar mesures administratives i fiscals que facilitin la transmissió de negocis en funcionament i evitar que desapareguin els que no disposen de successió empresarial. Les mesures administratives i fiscals són defensades per les associacions més representatives del treball autònom i que s’estan aplicant en diferents ajuntaments d’algunes poblacions espanyoles; Figueres no es pot quedar enrere. Per això, volem posar en funcionament un pla de relleu generacional empresarial i un registre públic de comerços i negocis sense successió empresarial. La segona és que els partits independentistes, amb el beneplàcit del PSC, han iniciat una nova corada per excloure definitivament l’espanyol de l’administració a Catalunya. Per això, des de Ciutadans, volem assegurar un ajuntament bilingüe en el qual els ciutadans rebin la informació, documentació i totes les comunicacions també en castellà, a més del català. Catalunya és una comunitat bilingüe i l’ajuntament ha de ser reflex d’aquesta realitat. Excloure l’espanyol vulnera greument els drets i llibertats de tots els ciutadans, especialment d’aquells que tenim l’espanyol com a llengua materna.