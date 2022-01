Es vol construir una aeròdrom a Peralada a escassos quilòmetres del d’Empuriabrava. El català a l’escola és massa predominant i els jutges imposen quotes de castellà. El Departament d’Educació proposa fer fora les pistes de futbol per masclistes.

A Calonge han obert set llibreries a la vegada. Podem anar en cotxe de Figueres a Barcelona sense pagar peatges. Un bisbe penja el bàcul i es casa amb una autora de novel·la eròtica.

El preu de la llum s’eleva sense precedent i ningú pot fer res. Ara sabem qui mana. En Serrat es retira dels escenaris i en Llach torna. Mentre l’Estat tremola per la pandèmia, a Madrid tot resta obert i sense restriccions.

A l’estiu escoltem que Espanya és ben a punt de superar la pandèmia.

Cambrers comprovant certificats de vacunació als clients del bar abans de servir-los un tallat.

Portem gairebé dos anys portant una mascareta que abans només portaven els japonesos.

Al rei emèrit li arxiven les causes judicials. No hi ha blanqueig ni evasió de capital. Polítics i cantants segueixen exiliats per por de ser represaliats si tornen. A Espanya.

Barcenas i Villarejo segueixen a la presó i tot ho van fer ells. Ni Kitchen ni caixa B del PP.

Un candidat xenòfob amb grans possibilitats de ser president de la república francesa.

Rússia segueix entestada en acabar de conquerir Ucraïna, i l’UE mirant cap a l’altra banda.

Vam parlar i patir molt pels morts i evacuats a l’Afganistan. Ja fa temps que no.

El Barça queda eliminat a la fase de grups de la Champions i jugarà la Europa League.

Messi, el fill predilecte, canvia el Titànic per la ciutat de la llum.

El Peralada goleja el Figueres a Vilatenim.

Vint-i un fets succeïts durant el 21 que acabem de deixar enrere. Gran part d’aquests ens acompanyaran també durant aquest nou 22. El dia dels innocents va ser la setmana passada. Feliç any nou.