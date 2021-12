En més d’una ocasió he manifestat que m’agraden les cançons de Nadal anglosaxones, bàsicament perquè m’agraden els cantants que tradicionalment les han interpretat. Hi ha una d’aquestes cançons, que probablement haguem sentit en més d’una ocasió: White Christmas. Aquesta cançó, té un vers que resum aquestes dates: Que els teus dies siguin alegres i brillants.

Estem dins les festes de Nadal, i té un munt de connotacions que volem que siguin positives per nosaltres, els que ens envolten i amb un sentiment generalitzat de bonança per a tothom. Aquests dies, passejar per les ciutats d’arreu es respira ambient nadalenc; a la Rambla de Figueres el mercat de Nadal és un al·licient per sortir i passejar-se, sentir viva la ciutat. Es repeteix arreu.

També és cert, i probablement cal dir-ho, que a mida que ens anem fent grans no només compten les presències sinó també les absències, momentànies o no, la qual cosa acaba formant part del decurs de la vida però a les que no t’acostumes mai del tot. De la mateixa manera que, malauradament, moltes persones passen aquests dies en soledat o en circumstàncies que no són les desitjables. Pensem que per molts, mai és Nadal.

Per tot això, i dins dels bons desitjos d’aquestes dates, caldria incloure aquells que d’alguna manera ens portin a la bondat, a l’empatia a la comprensió, a veure’ns a nosaltres mateixos a les cares de desconeguts i desitjar-nos, com el vers de la nadala, «Que els teus dies siguin alegres i brillants».

I encara una altra cançó de Nadal, catalana, que es va fer popular fa uns anys i que ha esdevingut un clàssic cantat per la majoria dels grups actuals, «Quan somrius», i que diu coses tan belles com «És Nadal al meu cor, quan somrius content de veure’m». Breu resum del que anomenem, esperit nadalenc.

Espero que aquest esperit els acompanyi en aquestes festes, les gaudeixin i tinguin aquests dies alegres, que amb llums i ombres, ens mereixem tots una mica. Molt bones festes.