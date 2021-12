A Figueres, el govern sovint cau en la temptació de provar allò de si una mentida repetida 100 vegades es converteix en veritat... i el cert és que es pensen que els funciona.

Amb la inseguretat, l’augment de delictes, els impostos, les promeses incomplertes, les contradiccions... Per cada polèmica o ficada de pota tenen la seva mentida a punt per disparar 100 vegades fins que aconsegueixin convertir-la en veritat i, a falta d’arguments, si algú gosa qüestionar-los, una dosi extra de superioritat moral regada amb el final perfecte de lliçons ni una.

Tan n’és la gravetat del tema, l’hemeroteca que els deixi en evidència, l’opinió pública en contra, o la realitat mateixa que, mal que ens pesi, sempre s’imposa. El govern Casellas-Lladó condueix un tanc blindat contra tot agent extern, també la realitat, disposats a tirar pel dret diguin el que diguin.

Si cal descartar el projecte del tercer pavelló a l’Olivar Gran, i en el seu lloc posar-hi una antena 5G, no passa res, la culpa és d’en Masquef cent vegades fins que es converteixi en veritat.

Si amb dos anys i mig no s’ha aconseguit resoldre el nou servei de recollida d’escombraries, ni un nou Pla de Mobilitat, ni la Sala Edison, ni els nous aparcaments dissuasius promesos als comerciants, ni la finalització de les obres del Casino Menestral, ni aturar la degradació del sector oest, ni resoldre els talls del llum al barri del Culubret... el mateix cent vegades que ja es convertirà en veritat.

Els delictes i la inseguretat són només sensacions, i si posem en evidència l’estat de la ciutat som mals figuerencs, i no ho dic pas jo. I així, qui dia passa anys empeny, i ja en fa dos i mig que governen culpant als altres de tot, i negant les evidències que els figuerencs els exposen.

Això no va de donar lliçons, ni de negar la realitat, ni de criticar per criticar. Això va de Figueres i del que senten molts figuerencs que fa temps que han desconnectat de la seva ciutat. I no són sensacions.