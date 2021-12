Torna el debat etern a Figueres de si el tren aquí o allà, soterrat o aixecat, un debat que fa ja... més de 50 anys que dura. I ara diuen que recuperen els vells projectes per veure cap on es poden encaminar. Però avui la qüestió no és la mateixa que fa 50 anys, ni tampoc de fa 30, ni tan sols 20 ni 10... Avui ens trobem davant un canvi sistèmic provocat per un canvi climàtic i l’esgotament de moltes matèries primeres a causa de l’abús que n’hem fet al llarg de 200 anys de creixement exponencial, 200 anys irrepetibles.

Una de les qüestions que estan al punt de mira és la mobilitat. Com ens movem els ciutadans i les mercaderies. Quasi el 50% de l’energia es gasta en el transport i ja s’està mirant de quina manera se soluciona. És evident que transformar tots els cotxes que tenim en elèctrics no és viable. La potència que té el petroli no la té l’electricitat, i mentre s’esperen altres solucions, si és que n’hi ha, es parla de propiciar i fomentar el transport col·lectiu.

Des del Baix Empordà, fa temps que estan reivindicant un tramvia o «tren petit» que faci servei a la zona. S’ha parlat també mantes vegades d’un tram Figueres-Roses... i ara es parla que una de les opcions per solucionar el pas a nivell és treure l’estació del centre de Figueres i portar-la allà on hi ha la de l’AVE.

Haurien d’explicar-m’ho molt bé. Tots els avantatges, però també tots els inconvenients. I m’haurien d’explicar si econòmicament resulta més barat soterrar (o elevar) les vies, que fer una circumval·lació posant l’estació a ponent, tornant al seu punt per no deixar abandonades les poblacions del nord que tenen estació, i facilitar l’accés a l’estació modal de ponent de tot el sector de llevant... Així, a cop d’ull, a mi em sona molt més cara l’opció de traslladar l’estació amb tot el que hauria d’arrossegar, que solucionar el problema in situ.

Hi ha una qüestió que no entenc. Altres poblacions ho han fet. Girona n’és una, i recentment s’ha fet a Cambrils... Quin problema hi ha de fer-ho a Figueres? Quins problemes hi ha hagut al llarg de tots aquests anys per no solucionar aquest problema? Si us plau, a qui pertoqui: mireu-vos el cas amb ulls del segle XXI ja una mica avançat i deixeu de banda vells –i segurament caducs– projectes. I mireu-vos-ho amb mirada oberta i àmplia, doncs, sí que l’estació i les vies del tren afecten Figueres, però donen servei a tota la comarca.