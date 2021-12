Figueres necessitem un canvi. El problema és que any rere any els pressupostos no responen a les necessitats reals dels ciutadans, sinó a les necessitats dels qui governen. L’alcaldessa i el vicealcalde necessitaven apujar els impostos i, vostès creuen que els ha preocupat que estiguem enmig d’una crisi? No, han augmentat els impostos i diuen que és pel teu propi benefici. S’han plantejat racionalitzar la despesa i suprimir despesa supèrflua abans de ficar mà en les butxaques dels ciutadans? No, continuen mantenint tot l’entramat polític d’assessors, amics i endollats al seu voltant. Continuen amb tota la despesa en publicitat, comunicació i propaganda de promoció i autobombo. Continuen amb subvencions a entitats que es desconeix què aporten a la ciutat de Figueres. Seguim sumant.

Si el 2022 ha d’establir les bases de la recuperació, és moment que el pressupost reflecteixi una autèntica aposta per a la reactivació econòmica. En canvi, manca de recursos per a qüestions bàsiques que haurien de posar-se en marxa immediatament. Primer. És moment d’impulsar una agència de desenvolupament econòmic d’empresa, comerç i turisme que sigui la responsable d’aprofundir en la col·laboració publicoprivada per a fer de Figueres una ciutat més competitiva fomentant la captació d’inversions i fons europeus, la innovació, la internacionalització i la competitivitat. Segon. Cal elaborar un Pla estratègic per al comerç local i de proximitat de Figueres que millori la competitivitat del comerç al detall, amb especial atenció al comerç històric i perifèric, perquè els nostres barris estan veient com cada dia més negocis abaixen la persiana i perden teixit econòmic. La recuperació de la vida social en els barris passa necessàriament per la seva recuperació econòmica. Sense oblidar que el centre històric de Figueres reuneix les característiques idònies per a crear un BID District, un districte de negocis com molts que han sorgit a Europa durant els últims 20 anys i que tant d’èxit han tingut en la reactivació de les ciutats. Tercer. És necessari impulsar un programa de captació de talent amb universitats i escoles de negocis per a fer realitat els projectes empresarials dels seus graduats a la nostra ciutat, amb especial atenció a projectes transnacionals. Des de Ciutadans, convertirem Figueres en una ciutat atractiva per a emprendre un negoci, per a invertir però, sobretot, per a viure-hi i per a formar una família.