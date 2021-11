«En el marc de la VII Limpieza Internacional de fondos marinos y playas, es va realitzar una neteja del fons marí, superfície i terra a la platja Cau del Llop, a Llançà, organitzada pel club de submarinistes Salt al Mar, de Salt, i l’associació Platges Netes de Llançà. Van participar setze submarinistes, vuit caiaquistes, vint voluntaris per terra i el pescador Pere Garriga amb la seva barca Noll. Es van recollir 300 kg de brossa del fons marí, i 20 kg a la sorra i parets de la platja».

De notícies com aquestes cada dia en llegim més. Les llegim i aplaudim, o no, les accions realitzades. Però sabem realment què hi ha darrere aquestes accions? Crec que no, i, per això, aprofitant que he tingut la sort de participar per primera vegada en la coordinació d’una neteja de fons marí, m’agradaria explicar-vos la meva experiència.

Primer, vull destacar que totes les persones que han participat en aquesta acció són voluntàries, és a dir, dediquen temps, dediquen esforç físic, i també el material i les despeses econòmiques (gasolina per als desplaçaments fins al lloc de l’acció, transport de material...), sense demanar res a canvi.

Bé, torno al tema. La coordinació comença per concretar el dia de la neteja. Un cop programat, cal buscar la col·laboració voluntària de professionals: Material per als submarinistes; Caiacs i caiaquistes; Transport per recollir material; Barca de pesca i pescador; Voluntaris per terra i material; Permisos per la instal·lació de contenidors i reserves de places d’aparcament; Espai per canviar-se, guardar pertinences personals i WC; Pica-pica per a després de la feina feta i publicitar l’acció.

Si normalment ja és difícil la coordinació de tants elements diferents, imagineu amb la dificultat afegida que ha de ser en temps d’oci i material i despeses a càrrec teu. Però per sort hi ha molta gent amb valors i empatia, i ho aconseguim tot.

I per fi arriba el dia D! Comença el desplegament: Centre d’operacions platja del Port de Llançà. A les nou del matí, surt la furgoneta del centre SK Kayac cap al Diving Center Colera a recollir les botelles i altre material per als submarinistes. Poc després arriben els submarinistes del club Salt al Mar.

A les deu, surten els caiacs, i arriba el pescador Pere Garriga. Carreguen els submarinistes i el material a la furgoneta i van al pantalà on els espera la barca, Noll. Carreguem material per a la neteja de terra i anem en cotxe a la platja del Cau del Llop.

A les onze arriben els voluntaris per a la neteja de terra, repartim guants i bosses per a la recollida de brossa. Arriben la barca i els caiacs. Tot està en marxa!

Em paro i miro el mar, mil formigues de colors es mouen per la superfície, caiacs taronges i grocs, bussos, la barca...

Em giro i, tant per la sorra com per les parets de roca de la platja, veig punts blancs escampats, ajupits, buscant... Pell de gallina per l’emoció de veure tanta gent col·laborant desinteressadament pel nostre planeta.

I ja arriben els caiacs amb les xarxes plenes de brossa que han recollit els submarinistes. Les coses de molt pes les pugen a la barca. I també anem reunint els sacs plens de brossa de terra. Feina feta.

De moment, tot genial. Ara, els de terra, ens toca comptar, classificar, pesar i anotar totes les dades. Tornem al Centre d’operacions i ens desdoblem; mentre un grup prepara el pica-pica, i tornen els caiaquistes, la resta anem a port, al pantalà, a rebre la barca amb els submarinistes. Descarreguen tot el que han rescatat del fons, i també comptem, classifiquem, pesem i anotem totes les dades.

I ara sí, ara anem tots al centre d’operacions a gaudir d’un merescut descans, ens coneixem una mica més i compartim les nostres experiències, en un ambient d’alegria. Increïble l’energia i força que es respira.

Tot ha sortit increïblement bé!; ara només falta recollir, retornar el material i enviar les dades recollides als organitzadors i l’app, per les consegüents anàlisis i altres estudis, i, per descomptat, publicitar a les xarxes i mitjans, entre ells l’Empordà, l’acció realitzada (muntatges fotogràfics, vídeos, redacció de textos...).

Ara, ja a casa, després d’un bon bany al mar, crec que la imatge que més m’ha colpit és veure un submarinista a 8 metres de profunditat recollint microplàstics d’un en un, en el terra del mar.

Poc pensem que l’ampolla de plàstic que tirem a terra acabarà recollida en petits trossos de plàstic, a 8 m de profunditat.

Estic molt agraïda d’haver pogut formar part d’aquesta sinergia increïblement guaridora. Dies com aquests, compartits, em reforcen la creença en l’ésser humà.