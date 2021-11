És un dijous al matí. Repasso les notícies a la premsa, res de nou. Obro el Twitter i el primer que veig és un post de Stop Camarles – un moviment contra l’empresa criadora de micos per a experimentació a Tarragona, per cert, gran subministrador de primats per a laboratoris europeus i nord-americans – explicant una mica més del que fan a Vivotecnia. El mes d’abril passat hi va haver un fort moviment contra aquesta empresa per les imatges de maltractament i crueltat que van aparèixer a les xarxes socials gràcies a una treballadora.

Doncs bé, aquest post de Stop Camarles explica que Vivotecnia ha sigut contractada pel Parc Científic de Barcelona per a experimentar amb gossos Beagles. Diuen que han invertit 211.280 euros per esbrinar quina dosi de toxicitat mata el 50% dels gossos en 28 dies.

Que hipòcrites que som els humans! Ens posicionem en contra que els animals facin circ, que els utilitzem per passejar turistes o per la sanguinària tradició de torejar-los, ni molt menys la compravenda d’espècies exòtiques. Els nostres representants legislen sobre els nostres animals domèstics: han d’estar xipats, s’han de tenir en bones condicions, s’han de portar al veterinari, vaja, que has de tenir cura d’ells.

Els ajuntaments, per la seva banda, també han de complir la llei: si estan al carrer, s’han d’acollir a un centre –assumir els costos que representa–, han de buscar el propietari, obrir expedient sancionador si aquest se’n desentén, i buscar una acollida i finalment una adopció. I si són colònies de gats, també hi ha obligacions, perquè els animalons estiguin sans i no pateixin. En canvi, en aquest centre d’experimentació, sota el pretext de la ciència, poden maltractar, mutilar, intoxicar i matar tots els animals que vulguin.

Això sí que és construir un gran país, ben coherent tot plegat!