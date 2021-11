La celebració del desè aniversari dels premis Amos de l’Àrea ens omple d’alegria. Poder compartir amb els guanyadors i les guanyadores aquesta doble edició dels guardons ens fa pensar que el pitjor de la pandèmia de la Covid-19 ha passat. Una pandèmia que ha tingut un gran impacte a totes les activitats socials i també al sector esportiu.

Des del Consell Esportiu de l’Alt Empordà ens fa molta il·lusió que ja hàgim arribat a la desena edició. Quan fa deu anys, juntament amb el Setmanari de l’AltEmpordà, vam decidir impulsar aquests premis, ho vam fer per reconèixer l’excel·lència esportiva de la comarca i la de molts dels nens i de les nenes que havien passat per la nostra lliga de futbol formatiu. Aquests premis, plenament consolidats i amb un recorregut històric que així ho demostra, també ens permeten comprovar que els joves esportistes que van passar per les activitats del Consell en els inicis del seu aprenentatge, a part de créixer com a persones, també ho han fet amb alt rendiment a l’esport amateur i, fins i tot, professional.

Com ja sabeu, ens dediquem a l’esport com a eina de formació, de salut i, també, de cohesió social, però com a motor esportiu de la comarca, no podem deixar de premiar l’esforç i dedicació que comporta assolir l’excel·lència esportiva en qualsevol dels seus àmbits, entre ells el futbol. I ho hem fet, des dels seus inicis, en un pla d’igualtat i sense oblidar els clubs i el col·lectiu arbitral. Fomentar l’esport i impulsar l’esportivitat és el nostre full de ruta.