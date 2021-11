Aquest any 2021 el Setmanari de l’Alt Empordà i el Consell esportiu de l’Alt Empordà celebren la desena edició dels premis Amos de l’Àrea. Uns guardons de referència i una gala extraordinària que m’evoca un record especial, ja que va ser un dels meus primers actes com a directiu de la Federació Catalana de Futbol. Juntament amb el subdelegat de l’FCF a l’Alt Empordà, Manolo Núñez, l’ens federatiu sempre ha estat representat en aquest esdeveniment.

Plenament consolidats en el panorama gironí, és d’admirar que un mitjà de comunicació d’àmbit local i comarcal com el vostre organitzi uns premis plenament consolidats dintre el món de l’esport, amb els reconeixements a jugadors, jugadores i àrbitres de l’Alt Empordà, a través d’aquests premis Amos de l’Àrea.

Per aquest motiu, des de la Federació Catalana de Futbol volem expressar públicament l’agraïment al director editorial i al director del Setmanari de l’Alt Empordà, Carles Ayats i Santi Coll, i a tot l’equip professional que els envolta, per la gran tasca que realitzeu periòdicament amb la cobertura mediàtica de l’esport altempordanès, però sobretot del futbol i futbol sala de la comarca. Sou una referència al territori.

Per últim, també cal destacar l’excel·lent sintonia entre el Setmanari de l’Alt Empordà i la Federació Catalana de Futbol, així com el tracte que sempre heu dispensat tant a l’FCF, com als vertaders protagonistes cada cap de setmana als nostres terrenys de joc i pavellons: els clubs i federats del futbol i futbol sala català.