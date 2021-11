Després d’un any de parèntesi per tots, per fi podem celebrar la novena i desena edició combinades dels premis Amos de l’Àrea. Aquest any d’aturada ens ha ensenyat moltes coses, però sobretot hem après a valorar la importància que té l’esport en les nostres vides.

Durant els mesos de confinaments tots vam trobar a faltar moure’ns i sentir-nos actius. Alguns ballaven, d’altres fèiem esport dins de casa i els que tenien sort, podien jugar al jardí. Però tots teníem alguna cosa en comú, les ganes d’estar en moviment. Quan vam sortir, va ser un goig veure els carrers plens de gent, però sobretot va ser emocionant veure a tots els nens i nenes tornar a emplenar les zones esportives de la ciutat.

Aquests premis són una ocasió ideal per a recordar la importància de l’esport local. Sovint estem tan centrats a veure les primeres lligues i l’esport d’elit que no ens adonem dels grans jugadors i jugadores que tenim a casa.

Les extraescolars esportives són part de l’educació dels més joves de la ciutat. L’esport local ens ensenya el compromís, la disciplina, però sobretot s’aprèn a jugar en equip. El respecte cap a l’adversari, la humilitat, la companyonia, aprendre a gaudir i l’esforç d’entrenament rere entrenament, són valors que s’aprenen en tots els nivells. Tenim la sort de comptar amb equips figuerencs que porten arreu del país aquestes virtuts tan importants en la societat d’avui en dia. Des d’aquí vull felicitar a tots i totes que doneu el millor de vosaltres i de l’equip en els partits setmanals, i donar-vos les gràcies per ensenyar-nos qualitats tan necessàries.