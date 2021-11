Abel Caballero ha situat Vigo al món. Una vegada a l’any, la vila gallega més poblada planta cara a ciutats cosmopolites com Nova York, Moscou i Viena. Gràcies a milions de bombetes led i ornamentacions que il·luminen i decoren més de tres-cents carrers de la ciutat, l’alcalde i exministre de diversos governs de Felipe González ha aconseguit posar el municipi a l’agenda mediàtica de Nadal.

L’anunci que el portal de viatges European Best Destinations havia deixat aquest any Vigo fora del seu rànquing de les vint-i-una ciutats europees amb millors llums de Nadal no ha desanimat el gallec. Al contrari. S’ha convertit en un element més a afegir al seu argumentari per defensar els atractius nadalencs de la ciutat que, en temps prepandèmics, atreien uns tres milions de visitants i deixaven més de vint milions d’euros a l’economia local. És més, Caballero no s’ha estat d’afirmar que, si han quedat fora d’aquest rànquing, és perquè no han pagat les taxes demanades pels organitzadors... Una bona puntada de peu a la credibilitat del reconeixement.

L’Alt Empordà esquitxarà de llum els seus carrers i places en els pròxims dies. No seran milions de bombetes, però igualment il·luminaran les festes d’una comarca que també depèn dels seus visitants. Hi haurà qui pensi que és una despesa innecessària o que la seva ubicació deixa a les fosques alguns barris en una defensa legítima. Uns quants, a més, tornarem a recordar que a Figueres tenim uns llums que ja voldrien a Vigo: les dotze recreacions lluminoses de les felicitacions que Salvador Dalí va fer per la farmacèutica Hoechst. Quan es va presentar la iniciativa, es va assegurar que la col·lecció de les dinou postals es completaria progressivament. Han passat una vintena d’anys i el projecte segueix inacabat. Una vegada més, tocarà afegir-ho a la carta als reis o qui sap, si acabarà sortint de la panxa del tió. Tot és qüestió de fe o de paciència.