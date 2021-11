Aquesta és una expressió que solem utilitzar per dir que se’ns ha mort algú. Perquè quan una persona es mor, ens deixa. Ja no la tornem a veure mai més tal com era. Potser la recordarem sempre, i de vegades la idealitzarem una mica. Solem recordar els bons moments passats al seu costat i la seva part més amable. Per això la seva pèrdua ens dol.

Parlar de la mort i el dol no és una tasca fàcil, ni aquest escrit és un manual. Dues persones diferents no tenen perquè sentir, creure i pensar el mateix davant la mort d’una mateixa persona. I en general a la nostra societat li falta molt per aprendre sobre la vida i la mort. Ens falta molt per entendre que la mort ens acompanya mentre vivim.

Quan una persona arriba al final de la seva vida i ens deixa, ens provoca un garbuix d’emocions i sentiments. De vegades ens provoca que comencem a viure d’una altra manera, encara que sigui temporalment o que ens faci veure les coses també d’una manera diferent.

Habitualment al sentiment de tristesa, desesperança i ràbia inicials se’n succeeixen d’altres. Qui no ha plorat per la mort d’un ésser estimat? Qui no s’ha enrabiat davant la sensació d’impotència davant la mort? Aquestes són algunes de les reaccions normals que apareixen en l’elaboració del dol.

Per entendre la reacció humana davant la mort s’han descrit les fases que es passa per acceptar-la. Primer pensem que no pot ser. Es nega l’evidència. La visió del cos inert ajuda a fer evident la realitat de la seva mort. També ens pot servir per confirmar-la i per poder acomiadar-nos-en. Tot seguit apareix un sentiment d’ira, de ràbia. Tenim tendència a acusar a un altre o a nosaltres mateixos de la seva pèrdua. Se sent frustració i impotència per no poder modificar la conseqüència de la pèrdua. Apareixen l’enyor, el dolor... i es pretén viure i estar com abans de la seva mort. Ens costa d’entendre que hem de començar a fer una vida nova amb la seva absència. Pensem que no pot ser, que això no ha passat, que no ens pot haver deixat i aquests sentiments ens donen l’esperança de poder viure com si res no hagués canviat. Això passa en el temps d’espera de la nova fase que és la de la tristesa. Cal assumir definitivament la desaparició de la persona. La pèrdua comporta tristor i desesperança, tendència al retraïment i a l’aïllament social i de vegades a la pèrdua de les nostres motivacions i també la desconeixença del sentit de la nostra vida. Després arriba l’acceptació. És el moment de la calma interior. Es comprèn el fenomen de la mort i que aquesta és inevitable. Per acceptar-la s’ha hagut de passar per aquest llarg procés, que no és gens senzill.

La mort d’un ésser estimat de vegades ens ajuda a reflexionar sobre la nostra vida i sobre la nostra mort i de com voldríem viure l’etapa final de vida si ho poguéssim triar. Compartir-ho i deixar-ho plasmat, ens poden ajudar a combatre el possible neguit que provoca la incertesa de la darrera etapa de la nostra vida.

Si hem intentat aprendre i gaudir de la vida, també hauríem de preparar-nos per a la mort. Morir preparats és un repte assolible. Segur que viuríem amb més pau. I potser ens ajudaria a poder dir d’una manera serena: «Ens ha deixat, però el seu record perdurarà en nosaltres».