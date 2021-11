Aquest cap de setmana vinent, Castelló d’Empúries celebra per fi els cent anys de futbol. Utilitzo l’expressió per fi, perquè a causa de la pandèmia que estem arrossegant, no vàrem poder celebrar la centúria futbolística quan tocava, el 2020. Ara sí, alliberats d’unes quantes restriccions, Castelló, podrà commemorar com cal, el centenari i la història que acompanya aquest esport.

Les activitats programades s’iniciaran aquest dissabte amb la presentació de la segona edició del llibre El Nostre Futbol. Castelló d’Empúries (1920-2020). L’endemà diumenge, al camp municipal d’esports, s’inaugurarà una petita exposició i es disputarà un interessant partit entre els veterans del Futbol Club Emporium i el FC Barcelona. Tots coneixem al Barça, però qui són aquests de l’Emporium? Doncs ben senzill, són un seguit de jugadors retirats, que s’han reunit per representar els colors de l’històric club castelloní. Però el club més veterà del futbol a Castelló, no és l’Esplais? No, és l’Emporium FC. Ells foren els pioners en la pràctica d’aquest esport a casa nostra. El primer cop que trobem informació d’un equip de futbol al municipi és el 26 de setembre de 1920 en el Periòdic Nacionalista Alt Empordà. Estava adscrit en el Centre Nacionalista de Castelló, que en aquella època comptava amb una secció esportiva des d’on s’organitzaven excursions, una escola de català i un equip de futbol. En un primer moment es va habilitar un camp on avui hi ha la fàbrica Falgàs i, més tard, es va traslladar davant l’asil Toribi Duran. També cal esmentar que els primers desplaçaments es feien amb tartana o bicicleta.

Què us sembla si acabem aquesta crònica com ho feien els periodistes d’aquella època? «De sobte des del bell mig de la plaça dels Homes, esclatà el ta-ra-rit de la corneta del pregoner i deixà anar: aquest diumenge al camp municipal de futbol, just quan es faci efectiu des del centre del camp el Kick-off, aplaudirem amb entusiasme a tots els sportmens, als d’un cantó i l’altre, ja que són ells i només ells qui deixaran el nom de Castelló i aquest esport ben amunt. Visca el futbol i visca Castelló d’Empúries!».