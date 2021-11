La corporació figuerenca ha celebrat aquest dilluns el ple municipal del mes de novembre. Els portaveus dels grups municipals opinen sobre la sessió:

Agnès Lladó (ERC): Posar els serveis al dia

Els ajuntaments som la institució més propera a la ciutadania i per això sempre estem al peu del canó. Durant aquests mesos de pandèmia hem treballat més que mai per poder articular ajudes a totes les persones que ho han necessitat. Hem estat al cantó dels empresaris, dels treballadors, dels més joves i dels més grans. A Figueres estem aplicant un pla de reactivació econòmica de 5 milions d’euros per tal de pal·liar els efectes de la Covid-19. El Tribunal Constitucional va anunciar que suprimia l’impost de la plusvàlua. En el ple de novembre he aprofitat per a mostrar el meu desacord amb aquesta mesura recentralitzadora contra les competències municipals. Aquesta acció ens deixa sense un 10% dels ingressos, que en el cas de Figueres arriba a 2,2 milions d’euros, els quals ja teníem pressupostats per prestar serveis locals. Aquesta reducció posa en perill l’abastament dels serveis municipals com la recollida de residus, l’abastament d’aigua, la neteja de la ciutat, els serveis socials i un llarg etc. Posar els serveis públics al dia és una de les meves prioritats, i ho estem aconseguint. En aquest mateix ple vam aprovar l’encomanament a Fisersa per prestar el nou servei de neteja, i ja hem adjudicat 1,9 milions de la nova maquinària. És important que la ciutat tingui uns serveis públics de qualitat com es mereix i que han mancat durant tants anys.

Pere Casellas (PSC): 22 policies més en quatre anys

Al Ple de novembre, l’oposició va tornar a incidir en la necessitat de millorar els efectius de la Guàrdia Urbana i incrementar el patrullatge a la zona comercial. És evident que podem coincidir en aquesta reclamació, però trobo del tot fora de lloc que qui ho demani sigui qui ha governat la ciutat en els darrers dotze anys. El 2007 vaig ser regidor de seguretat i la plantilla tenia 71 agents. Vuit anys més tard, després de governs de CiU amb Jordi Masquef com a regidor de recursos humans, torno a ser regidor de seguretat i em trobo amb 63 agents. La realitat és en els darrers governs i amb la responsabilitat de l’actual portaveu de JxF, la plantilla s’havia reduït en un 15% quan la població ha augmentat. No s’explica com hem arribat fins aquí sense la deixadesa dels governs de JxF durant els darrers anys.

Des de l’inici d’aquest mandat, la meva obsessió ha estat dotar a la Guàrdia Urbana de la plantilla que una ciutat com Figueres necessita. Aquest any ja tenim 74 agents (9 més dels que ens van deixar) i el 2023 tindrem 85 agents. En total, en quatre anys, 22 policies més dels que ens va deixar el senyor Masquef. Més enllà dels escarafalls, calen fets i no paraules, com diria el president Montilla. I els fets són que avui dia, tenim 9 policies més que quan vaig assumir la responsabilitat de Vicealcalde i l’any que vinent seran 22 agents més. Les paraules, les deixo pels altres.

Jordi Masquef (JxF): Incivisme i degradació

En el darrer ple municipal del passat 2 de novembre, vaig reiterar la nostra preocupació per l’estat de l’estació d’autobusos i el seu entorn, greus deficiències de seguretat i manteniment a l’edifici, brutícia, deixadesa, baralles diàriament, i la inseguretat i preocupació que això comporta pels veïns del barri de l’Estació i la degradació de tot l’entorn.

Des de Junts per Figueres apostem per un projecte valent i integral que transformi el barri amb el canvi d’ubicació de l’estació d’autobusos.

Però mentre no sigui possible fer realitat aquest projecte, cal gestionar el dia a dia d’aquest espai de la ciutat i garantir la qualitat de vida dels veïns, per això exigim mesures d’actuació urgents per solucionar l’estat deficitari en què est troben les instal·lacions actualment.

No ens podem permetre que un equipament situat centre de la ciutat, en un espai de pas, on conflueixen viatgers tant de la comarca com visitants de l’estranger, sigui un pol d’atracció i zona de permissivitat d’incivisme, tràfic de droga i baralles.

El barri de l’Estació ha de recuperar la seva qualitat de vida, i tornar a ser un espai amable, ple de vida i obert a la ciutat.

Héctor Amelló (Cs): Seguretat, neteja i reactivació

Que la frase recurrent del govern en cada ple sigui «tot va bé» mostra que estan desconnectats de la realitat que viuen els ciutadans en el seu dia a dia. El negacionisme és una obsessió malaltissa per viure d’esquenes i aliè a la realitat que només condueix al desastre. Com aquest govern d’ERC, PSC i CUP no reflexioni i comenci a escoltar una mica més, els problemes només faran que continuar creixent.

Evidentment són moltes les coses que funcionen bé a Figueres i que ens fan advocar per l’optimisme. Només faltaria! L’impuls, l’energia i el talent dels figuerencs per a tirar endavant sempre ha estat manifest. El problema és la nefasta gestió del govern. El seu major esforç el va fer per a aconseguir arribar al poder, després «pa i circ».

No vull ser malastruc, però la ciutat afronta tota una sèrie de problemes que s’han convertit en endèmics. Tres són urgents d’abordar: seguretat, neteja i reactivació econòmica. Aconseguir un gran pacte entre tots els partits sobre aquests tres temes és essencial. És obligatori trobar un gran consens que permeti establir les bases sobre les quals edificar les solucions. Encara que al govern no li agradi, des de Ciutadans no li demanarem permís i continuarem portant a debat ple rere ple els grans problemes que hem de resoldre. Vam entrar en política per a canviar les coses, i no defallirem fins a aconseguir-ho.