Amb la seva mort, marxa una part dels nostres estius. L’adeu a Georgie Dann, a més d’entristir els seus seguidors, ha servit per posar color a una setmana informativa marcada, entre d’altres, per les urgències eternament pendents de la Cimera del Clima de Glasgow, pel debat dels Pressupostos de l’Estat amb un cert regust de ranci i pel culebrot amb final feliç sobre el retorn de Xavi Hernández com a nou entrenador del Barça. Ha estat acomiadar el cantant i començar a escoltar arreu les melodies que, durant anys, han estat la banda sonora dels dies caniculars.

Lluny del que podria semblar, Georgie Dann no era frívol. Format al Conservatori de París, era un expert clarinetista, tocava el saxo i l’acordió. Abans d’abandonar la seva carrera com a mestre, va aprendre una lliçó que repetiria durant tota la seva vida: els alumnes assimilaven més ràpidament els continguts si es convertien en cançons festives i repetitives. Una fórmula que acabaria coronant-lo com el rei de l’estiu.

Vaig conèixer el músic francès a mitjan dels vuitanta. Eren els dies d’El chiringuito. En acabar una entrevista als desapareguts estudis de SER Empordà, al carrer Sant Pau de Figueres, vàrem sortir a la terrassa des d’on s’albirava tota la badia de Roses. Lluny dels tòpics i a micròfon tancat, vaig descobrir la persona rere del personatge. Em vaig sentir com un dels seus alumnes mentre em descrivia el paisatge. Com l’Albera, convertida en la frontera natural de la seva França natal, s’enfonsava a la Mediterrània. Com les aigües de la Badia de Roses es combinaven amb les del Golf de Lleó... Em va confessar, que s’estimava aquell bocí de l’Empordà.

Cert és que les lletres de les cançons de Georgie Dann mai rebran el Nobel de Literatura. Ni ho pretenia. Però va aconseguir una cosa reservada només als més grans, convertir-les en patrimoni musical. Que la terra et sigui lleu.