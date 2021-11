El 17 de setembre passat es va reunir per primera vegada la Junta de la Fundació Pujolboira a l’estudi del pintor, a Albons, per formalitzar la seva constitució, que té per objectiu l’organització i promoció d’exposicions de l’obra d’en Pujolboira, l’organització d’exposicions d’altres artistes; la promoció de congressos, seminaris i cursos sobre l’artista i la seva obra; també la publicació de llibres, documents o films sobre la seva persona i obra; i encara la concessió de premis o beques amb la finalitat de despertar la vocació artística entre els joves.

La Carme Jornet, vídua d’en Ramon, és la presidenta vitalícia de la Fundació i el seu fill Aleix Pujol, el vicepresident. També entre els vocals vàrem escollir el periodista figuerenc Jordi Jordà i Casademont com a secretari de la Fundació. Ells tres són, alhora, la Comissió Executiva.

El 21 d’octubre passat es va fer la presentació de la Fundació al davant del mural L’últim Sopar que en Pujolboira va pintar sobre l’absis de l’església parroquial de Sant Cugat d’Albons, on el matrimoni Pujolboira han viscut els darrers quaranta anys. La premsa, les ràdios i les televisions locals se n’han fet ressò.

Aquell mateix dia es va fer avinent que en els pròxims mesos, possiblement per Nadal, s’obri un Espai d’Art Pujolboira als baixos de l’antiga rectoria d’Albons; l’Ajuntament del poble ha arribat a un acord amb el Bisbat, i amb una quantiosa aportació de la Diputació de Girona, s’estan fent les obres d’adaptació de l’espai. Està previst que sigui un Espai on es mostri obra itinerant de Pujolboira, així com exposicions d’altres artistes.

Els plans de la Fundació és poder oferir, a Albons, en un triple espai: el taller de l’artista, l’Espai d’Art i el mural de l’església; un itinerari que volem fer extensiu a l’altra obra pública de l’autor: a Santa Coloma de Farners, a Figueres i a l’Estartit, on hi ha mostres de les qualitats polifacètiques de l’artista, en murals, reixes de ferro, timpà en ceràmica, i el treball col·lectiu del Grup 69, del qual en Pujolboira n’era membre fundador.

També es va poder informar d’un macro homenatge a en Ramon Pujolboira per part de l’Ajuntament de l’Escala, on en Ramon hi tenia particular proximitat i presència, i era espai on sovint el seu paisatge era plasmat en els seus quadres i murals, d’una manera especial als paisatges del voltant d’Empúries.

Les diferents mostres s’inauguraran el 13 de novembre, en espais diversos de la vila marinera, i una bona part dels aparadors de les botigues i serveis mostrarà cartells artístics de les múltiples exposicions que ha fet l’artista al llarg de cinquanta anys de treball. Es complementarà amb xerrades, i altres activitats al llarg de dos mesos. També la Fundació s’implicarà en aquest homenatge.

La Junta de la Fundació, a més dels ja indicats, la formem sis persones més, amics de la família, i un representant del Consistori d’Albons, en concret el regidor de Cultura. Per a mi, personalment, és un gran honor poder-ne formar part, per les relacions d’amistat des de 1983, i d’una manera especial perquè vaig tenir la sort que acceptés fer el gran mural de l’església de Santa Coloma de Farners (la Selva) mentre jo n’era el rector; i, encara, va dissenyar el 2004 les reixes de l’exterior de Sant Pere de Figueres, i el 2008 va coordinar el treball de tot un equip per omplir el timpà de la porta principal de la mateixa església amb una figura de Sant Pere pescador del llac de Galilea, amb una inscripció en dotze idiomes diferents del «Tu, segueix-me» del final de l’evangeli de Joan (Jn 21, 22).

Quan en Ramon va morir, el setembre de 2019, va deixar incomplet el mural sobre el Baptisme de Jesús que finalment ha completat la pintora noruega resident al Penedès, Cathrine Bergsrud, aquest desembre passat de 2020. Un itinerari, pel que fa a les diverses parròquies (Santa Coloma de Farners, Figueres, Albons i l’Estartit) que us aconsello de visitar detingudament. Hi descobrireu l’art en majúscula, i també, la fe i l’esperança que ha mogut Pujolboira a deixar plasmada la Bellesa i l’Amor en la seva obra artística.