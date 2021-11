Reviso els meus articles, no només d’aquest any, sinó també d’alguns anys enrere, i m’adono de quantes vegades he parlat de la necessitat de reduir, de decréixer, de canviar ritmes, hàbits i mentalitats. I deia, en un d’ells, que aquesta moguda de canvi, o la fèiem de grat o l’hauríem d’acabar fent per força. I ja hi som!!!

Qüestions geopolítiques per una banda, i d’esgotament de materials per l’altra, fan que alguns països de la UE (de moment Àustria i Alemanya) ja estiguin advertint i preparant els seus ciutadans per a una mancança d’energia que afectaria inevitablement la normalitat d’una vida quotidiana.

Aquí, a casa nostra, i en aquest cas per efectes de la sequera, els pobles empordanesos de la conca de la Muga ja estan a punt d’entrar en restriccions d’aigua, fet que comportarà no pocs problemes en una societat on engegar l’aixeta i deixar-la rajar sense necessitat ni miraments està a l’ordre del dia («Si vols aigua, obre l’aixeta. Si vols aigua, tanca l’aixeta», que em deia la meva àvia quan em veia malbaratar aquest preciós líquid).

O sigui que, tot plegat, ens aboca irremissiblement i per força a un nivell d’actuació al que ens havien desacostumat. El sistema capitalista insostenible en el qual estem immersos, insisteix a fabricar i consumir per poder tornar a fabricar i consumir, bàsicament, per engreixar quatre butxaques que s’aprofiten de deslocalitzacions d’empreses en països on les condicions laborals els són més avantatjoses, actuant com si els materials que s’usen fossin infinits, i sense tenir en compte ni reparar en la finitud de l’entorn en el qual vivim.

L’esgotament de materials ens farà consumir just el necessari. S’acaba l’època de beure pel broc gros i ens hi haurem de mirar molt a l’hora d’adquirir qualsevol cosa. Serà moment de mirar d’on ve el producte, com s’ha elaborat i amb quin o quins materials. De la conscienciació dels consumidors en dependrà en gran manera la possibilitat de reestructurar i orientar coherentment la nova economia. El que s’anomena producte Km0 serà la moda i la nova normalitat...

I davant l’augment del preu de l’energia que afectarà irremissiblement el transport de mercaderies... Serà possible tornar a veure petits tallers locals on es faciliti l’imprescindible pel dia a dia?