El diumenge 17 d’octubre, la ciutat de Figueres em va nomenar Filla Adoptiva, un mèrit no esperat i no merescut. És per això que vull compartir-lo amb totes aquelles persones que m’han ajudat a ser com soc: les meves arrels, procedents del País Valencià, bona gent que ha estimat sempre la terra; la meva família, els fills, els nets; els companys de feina; els amics; tots els que m’acompanyen en el camí del viure; els adolescents –disset anys a l’escola de Portbou; disset, a l’escola Joaquim Cusí; set, a l’institut Narcís Monturiol– que han compartit les meves classes, intentant que aprenguessin la llengua, però, sobretot, ajudant-los a ser bones persones. He rebut d’ells molt més del que jo els he donat. Són ells els que m’han fet créixer com a professional i com a persona. Gràcies per tantes coses boniques que m’han fet arribar.

També a les dones senegaleses i a les dones marroquines, les quals, intentant ensenyar-los català, m’han ensenyat la seva vida.

A la gent de l’Empordà, que estima la terra i que any rere any m’ha ensenyat els camins i tota la riquesa de la nostra Albera.

A l’Ajuntament de Figueres, que el 1985 va iniciar l’anada a la neu perquè cada hivern continuem pujant i coneixent el nostre país, la seva varietat i la seva bellesa... i el plaer de lliscar sobre la neu acompanyats de gent que estimes.

El record més profund a totes aquelles persones que s’han quedat pel camí quan encara no tocava: accidents, malalties injustes, la Sida, la droga, la Covid-19... A totes aquelles persones que hem anat a veure a la presó perquè no van trobar el bon camí. A tantes altres a les quals no vaig ajudar més perquè no en sabia prou... A totes les mares que juntes vam compartir moments dolorosos i amb les quals vam viure els moments difícils que tocaven.

Agrair que siguin tantes les dones premiades. Representem totes aquelles dones que s’ho mereixen igual que nosaltres. Les dones de la nostra generació no ho hem tingut gens fàcil.

Ens hem hagut de treure de sobre tota la càrrega que el patriarcat ens ha posat a sobre. Hem lluitat per ser bones professionals, per tirar endavant la família, pels fills, per la casa, pels avis... ens hem apuntat a cursets, a tallers, a xerrades... per aconseguir uns drets que no tenim encara.

No són temps fàcils i molta gent, entitats, projectes, associacions, objectius, lluites... ens necessiten. Cal que, en la mesura que puguem, posem el nostre granet de sorra per aconseguir una societat més humana, més justa, més igualitària. No ho deixem només en mans dels polítics aconseguir-ho, nosaltres tenim la força per fer més fàcils les nostres vides.

Tot això he rebut de la ciutat que m’adopta, i que agraeixo i estimo.