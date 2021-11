No podem negar que la sort juga un paper a les nostres vides. El problema és quan depens de la sort per poder tenir una vida digna i, per desgràcia, sembla que el jovent estem condemnats a cops de sort per poder avançar. Quan ets jove, tens molta sort si ets mileurista, si tens un contracte indefinit o si has trobat un lloc on viure amb unes condicions acceptables. Llavors, si depenem de cops de sort, com pretenem que el jovent puguem construir la nostra vida a la nostra comarca? Hem de treballar per oferir un futur i les oportunitats necessàries perquè la nostra comarca sigui un lloc atractiu on viure. Perquè el jovent no hem d’escollir entre quedar-nos aquí en males condicions o veure’ns obligats a marxar per la manca d’oportunitats. Cal que comencem a construir horitzons en els quals quedar-se aquí sigui una opció tant o més vàlida que qualsevol altra.

Per poder construir aquests horitzons hi ha un pilar inqüestionable: l’habitatge. Evidentment, aquest ha d’anar acompanyat de feines dignes i molts altres elements, però, com no s’ha de començar a construir la casa per la teulada, cal construir «cases» per al jovent. I no parlo de començar a edificar literalment. Em refereixo a «construir» espais on poder estabilitzar-nos, créixer, començar a teixir el nostre futur i on sentir-nos segurs.

El problema respecte a l’habitatge és arreu, cada cop ens independitzem més tard i si ho volem fer estem obligats a compartir pis o anar a pisos en els quals és impossible imaginar-nos les nostres vides a un mitjà termini. Si bé és un problema global, el passat setembre es va declarar Figueres àrea d’habitatge tens. Això vol dir que el mercat està en una situació tal que necessita la regulació dels lloguers per a poder fer-los accessibles per a tothom. Més enllà d’aquesta eina regulativa temporal, hem de pujar l’aposta i treballar per una oferta d’habitatge públic que ens apropi als nivells de la majoria de països europeus.

Com a societat, i en especial com a jovent, hem de treballar per una oferta àmplia d’habitatge públic. Aquest no és únicament per persones vulnerables o en risc d’exclusió, un parc públic d’habitatge potent és el que ens permetrà oferir llocs on viure amb unes condicions assumibles i dignes. Si donem aquestes condicions, estic segur que això tindrà retorn a la comarca. Quan et sents com a casa a un lloc i tens la sensació que et dona oportunitats i et cuida és el principal motiu per voler-ne formar part i per estimar-lo i cuidar-lo de volta.

Cal fer una aposta clara pel jovent. Necessitem retenir-lo, encoratjar-lo a venir i cuidar molt més el que ja hi és. I el millor camí per aconseguir-ho és l’habitatge. Si donem al jovent un lloc on créixer i sentir-se segurs, tindran les eines per desenvolupar la vida amb esperances d’un futur digne i feliç.

L’atzar i llençar monedes a l’aire no ajuden a fer que la gent jove pugui construir la seva vida amb uns fonaments sòlids i molt menys faran que es vulguin quedar a viure la seva vida aquí. Així que és el moment de deixar els cops de sort a banda i donar-los les eines i el lloc on poder construir els seus futurs.