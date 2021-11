«Viure lluny, morir lluny, per una causa perduda. Mentre el mar, blau i etern, espera impassible les cendres de les despulles» (Albert Gurt).

«I anar a l’infern no m’interessa, és molt més bonic l’Empordà» (Sopa de Cabra).

Si poguéssim tafanejar els arxius notarials, probablement ens faríem creus del nombre considerable de darreres voluntats de clients que –per quan arribi el seu òbit– demanen que les despulles, incinerades, siguin dipositades al cap de Creus. I no són testaments vitals, només d’agnòstics o cristians de la comarca. Si fos aquesta la meva opció, triaria algun indret d’aquest parc natural –segons la llei, seria una pràctica vetada– per dos motius etnopoètics: el marc geogràfic constitueix una capella laica del nostre paganisme ancestral grecollatí; en arribar a l’Omega de les nostres vides és bonic pensar que encara ens queda per consumir una Alfa de retrobament còsmic amb la natura en un lloc on l’astre Sol estrena la seva aparició cada matí. Potser per això, per una certa crida de la natura, per superstició, o per les dues coses, són moltes les persones que s’hi concentren a trenc d’alba de l’Any Nou, i ho celebren amb xocolata desfeta i sardanes.

Es podria confeccionar una antologia de literatura de voluntats funeràries empordaneses. Per a l’animeta dels poetes sembla que hagi estat una obligació quan la seva obra ha versat sobre un paisatge idolatrat:

«Si el meu cor es perd un dia

jo et diré on el trobaràs

camí del Port de la Selva

entre la vinya i el mar.»

(Josep Maria de Sagarra).

«Vull morir com l’olivera

encerclada de rebrolls»

(Carles Fages de Climent).

«Cementiri petit

[de Cadaqués]

damunt l’aigua serena,

últim port encimat

damunt la pau eterna. [...]

Els teus braços oberts

em fan dolça l’espera

per contemplar els estels

sota de ta coberta»

(Rosa Leveroni).

De gran emotivitat és la novel·la Cendres sobre el mar (2001) d’Albert Gurt, en què un antic amic d’un republicà mort acompleix la seva darrera volença: llançar des d’una avioneta la capsa amb les seves cendres sobre la badia de Roses («Ja estàs en la immensitat, ja estàs en l’eternitat. Com tu ho volies»).

Quan la diada de Tots Sants visito els nínxols dels meus estimats absents al pati de la pau de Figueres (m’agrada aquest mot alemany, Friedhof) renovo el meu desig de no compartir el mateix de viatge cap a l’Enigma en un taüt. He considerat unes desiderates que és obvi que hauré d’aprimar a una sola: una urna cinerària dins d’un columbari d’estil romà, una capseta de material biodegradable colgada sota el llimoner de casa, i una tercera que pot semblar esperpèntica, per a la qual caldria fer abans proselitisme: petits cementiris megalítics en la Serra Verdera. Això ens obligaria a mantenir una neteja curosa dels camins i la massa vegetal de la muntanya, i recordar de pas els nostres orígens indigets i neolítics. Això sí, amb una clàusula irrevocable: en urnes ben revestides.

Recordo que fa algunes dècades una empresa va voler crear una necròpoli ecològica en uns boscos de la Garrotxa, però el projecte se’n va anar tot en orris per les traves burocràtiques que no acceptaven amuntegaments de cremacions ni inhumacions de cos sebollit. Ara això ens resulta més assenyat i comprensible.

Hamlet deia que som menja per als cucs. Jo trobo més poètic i desitjable el que predicava la cançó del grup Kansas: «Dust in the wind, all we are is dust in the wind [...]». «Pols en el vent, tot el que som és pols en el vent. Res no dura per sempre excepte la terra i el cel. Tot és fugaç, i tots els nostres diners no podran comprar-nos un minut més».

Les jornades de Tots Sants i els Fidels Difunts són d’allò més oportunes per refermar el Carpe diem horacià en els jardins emporitans que encara ens queden.

Fem-ho!