Aquesta malaltia està ocasionada per una alteració circulatòria a escala cerebral. Hi ha diferents paraules per anomenar-la, segons el mecanisme que l’ocasiona. Per exemple haver patit un trencament o un taponament d’una artèria cerebral. Se la pot conèixer amb diversos noms, com atac de feridura, apoplexia, vessament cerebral, embòlia cerebral i trombosi arterial cerebral. Hi ha alteracions circulatòries cerebrals que són transitoris, tant l’alteració circulatòria com el quadre clínic duren molt poc temps. L’ictus pot deixar com a seqüela una discapacitat. Per reocupar-la sol caldre fer rehabilitació. Es preconitzen el diagnòstic precoç i el tractament immediat com a mesures més efectives per disminuir la seva mortalitat i les discapacitats.

Per estar segurs que una persona té un ictus, només cal passar el test RAPID, si ens trobem una persona que ens fa pensar que el pot tenir. Aquest és un test ràpid i senzill que es du a terme a la capçalera de la persona. El RAPID té els següents ítems: Fer que rigui (R). Si hi ha desviament de la comissura bucal, ens suggereix aquest diagnòstic. Aquesta prova ens detecta la impossibilitat de moure correctament els músculs de la cara i ens permet veure si hi ha asimetries en moure els músculs facials. Li demanem que aixequi els braços (A). Amb aquesta senzilla ordre, veurem si hi ha pèrdua de força d’una extremitat. Si hi és present, també ens indica la presència d’un ictus. La tercera lletra, la (P), consisteix a demanar-li que parli. Si no ho pot fer o ho fa amb molta dificultat, tanta que ens consta d’entendre, també estem davant d’un possible ictus. La propera lletra és la (I) sinònim, de la paraula ictus. L’ictus es presenta de forma sobtada. La darrera lletra del codi RAPID és la lletra (D) i fa referència que s’ha d’actuar de pressa, si estem davant la sospita d’un ictus. Per tant si veiem alguna d’aquestes alteracions, cal avisar de seguida, trucant al 112 o al 061 i explicant que pensem que estem davant d’una persona que està patint un ictus.

A Catalunya disposem d’un programa anomenat Codi ictus. Aquest programa vol aconseguir el diagnòstic i el tractament d’aquesta malaltia tant ràpidament com sigui possible. Ja hem dit que tant les seqüeles de l’ictus com la seva recuperació, depenen en part de la rapidesa d’aquestes accions. Aquest codi és un protocol d’actuació urgent que activa i coordina una xarxa especialitzada que atén de forma immediata i específica al pacient que el presenta.

L’ictus pot deixar dèficits importants de la mobilitat, la parla, la visió, la sensibilitat i les emocions que poden provocar una discapacitat que canvia tant la manera de viure de la persona afectada com la de seva família. Si l’afectació és molt important, no se sol poder fer vida normal, tal com la feia abans de la malaltia. Acceptar i entendre els canvis que hi ha hagut en la persona, no sempre és senzill. Aquestes persones poden variar el seu comportament i tenir incoherències i dies que oscil·len entre els bons i els dolents i amb una irritabilitat també oscil·lant.

El malalt i la seva família han d’aprendre a conviure amb les seqüeles i, per fer-ho, també sol caldre un aprenentatge per saber viure la nova vida amb les discapacitats que es puguin presentar.