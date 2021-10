Diu l’alcaldessa en una entrevista recent que «Figueres és una ciutat segura», la realitat és que l’àmplia majoria dels altres 47.234 veïns de la ciutat no ho creiem així. La conseqüència que ella, el vicealcalde i el seu govern visquin enclaustrats en torres d’ivori és que perden la connexió amb la realitat a la qual ens enfrontem la resta dels mortals cada dia.

Quan en algun carrer, plaça o parc de la ciutat xerro amb qualsevol de vosaltres, el que més em repetiu amb preocupació és que moltes zones de Figueres «fan por»; que no us agrada gens «caminar sols perquè es nota molta inseguretat i desemparament». Quina és la reacció del govern? Sortir a negar la major, dir per tots els mitjans que esteu equivocats i que «Figueres és una ciutat segura».

Una afirmació que desmenteix el Balanç de Criminalitat del Ministeri de l’Interior, perquè segons les dades que ens ofereix la criminalitat a Figueres ha variat un 33,27 per cent des de principi d’any. Lamentablement, per a tots nosaltres, augmenten les denúncies per agressió sexual, els furts, els robatoris amb força en domicilis i en establiments i els robatoris amb violència i intimidació.

Quan un govern viu abstret en la seva pròpia realitat, es creu les seves pròpies mentides i vol fer combregar els ciutadans amb rodes de molí el resultat només pot ser un empitjorament de la situació.

El govern ha d’escoltar, però sobretot actuar: davant d’aquesta situació el que necessitem són solucions, valentia i afrontar de cara els problemes que tenim els veïns.

El meu compromís, com el de Ciutadans, és ocupar-nos d’allò que realment és important: els problemes reals. Augmentar el nombre d’efectius de la plantilla de la Guàrdia Urbana per sobre dels 90 agents és una mesura necessària i urgent que fa molts anys que es demora.

Sense aquest desplegament, resulta molt complicat impulsar altres polítiques de seguretat a Figueres. La falta d’efectius, a la qual el govern no posa solució, impedeix implantar una policia de barri que sigui referent per als veïns de cada districte i permeti actuar preventivament davant possibles delictes o conflictes veïnals.

Les solucions no impliquen exclusivament augmentar els efectius, sinó també dotar els agents de la Guàrdia Urbana de totes les tecnologies i eines disponibles perquè puguin fer el seu treball amb totes les garanties: pistoles elèctriques, equipament modern i tota la formació que els agents sol·licitin són requisits imprescindibles per a aconseguir aquesta Figueres segura que volem.